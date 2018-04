Audio libri: a Bergamo aprono i primi studi di registrazione audio per libri digitali

La sede produttiva si compone di avanzatissimi studi di registrazione, una sala per la produzione ‘foley’ di suoni e rumori d’ambiente e per la performance dal vivo di strumenti musicali, due regie audio comunicanti, oltre alla parte dedicata agli uffici.

“Siamo una squadra di lavoro giovane, motivata e piena di entusiasmo – precisa Bilotta-, crediamo in quello che stiamo facendo e siamo felici di poterlo fare nel nostro Paese. Mi considero un sostenitore del ‘Made in Italy’, certamente – conclude – la nostra attività darà un piccolo, ma importante contributo per tenere alto il nome dell’Italia anche all’estero”.

L’inaugurazione dell’azienda, in programma venerdì 11 alle ore 18 in via Borghetto 13 a Torre Boldone (Bg), sarà anche l’occasione per presentare l’azienda e per illustrare il funzionamento delle diverse varianti dell’applicazione: dai fumetti, allanarrativa, alle letture per l’infanzia, ai testi scolastici, all’uso in ambito socio-sanitario per giovani con disturbi di apprendimento (dsa), ma anche quelle business-aziendale.

Per saperne di può sugli studi di registrazione di audio libri di eMooks rimandiamo al sito internet www.emooks.net.

