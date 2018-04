Ars. Chiuso il contenzioso con i lavoratori Sas, soddisfazione dell’onorevole Caronia

Palermo, 30/04/2018 – “La Regione Siciliana decide di chiudere il contenzioso con i lavoratori SAS, che l’ha vista sempre soccombere in giudizio e si avvia alla fase di conciliazione”. Lo dichiara l’onorevole Marianna Caronia esprimendo un giudizio positivo sulla norma appena approvata dall’Ars. “Per colpa di scelte operate dai Governi precedenti – ha spiegato la parlamentare -, la Regione aveva deciso di resistere contro i lavoratori ex SAS (Servizi Ausiliari Sicilia), nelle numerose cause intentate da questi per la propria stabilizzazione. Nelle numerose cause, la Regione Siciliana è sempre risultata soccombente, con un danno di decine di milioni. Con l’emendamento appena approvato si chiude questa vicenda una volta per tutte, dando mandato all’amministrazione regionale di predisporre gli atti di conciliazione dei contenziosi che se da un lato garantiscono i servizi alle strutture in cui questi lavoratori sono impiegati dall’altro mantengono, senza più alcun dubbio, i livelli occupazionali. Credo sia una scelta di buon senso – ha concluso Caronia -, la cui alternativa sarebbe stata il prosieguo di un contenzioso che, come prima, avrebbe visto la Regione soccombente con un gravissimo danno economico per le casse regionali”.

