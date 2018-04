Sinalp Sicilia Sinalp lavoratori immigrati Associazione Politea Progetto Erasmus plus E.X.I.A.

Nell’ambito del Progetto E.X.I.A. promosso dall’Associazione Politea, sabato 28 aprile si è svolta una giornata formativa rivolta alle Comunità dei lavoratori Immigrati con la collaborazione della sede Regionale Siciliana del sindacato lavoratori Sinalp e la Direzione Provinciale del Sindacato Lavoratori Immigrati S.L.I. del Sinalp.

Il Progetto EXIA prevede lo studio di metodologie e percorsi idonei a favorire l’inserimento al lavoro dei giovani dislessici e dei giovani immigrati dislessici. Questi ultimi inoltre, alle difficoltà intrinseche della dislessia sommano le ulteriori difficoltà insite nell’essere straniero, nell’integrazione nella società straniera e nella comprensione delle dinamiche sociali di inserimento.

Nella Sala Conferenze del SINALP SICILIA il Segretario Regionale Sinalp Dr. Andrea Monteleone ha presentato al pubblico presente i relatori della Giornata Informativa sul Progetto EXIA ringraziando la Presidente dell’Ente, Dr.ssa Franca Vassallo, che ha gestito e coordinato la ricerca e lo studio sulla Dislessia dei giovani lavoratori affinchè una difficoltà si tramuti in opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Nel suo intervento ha illustrato l’evoluzione nel tempo sui trattamenti dei disturbi causati dalla dislessia.

Importante è stato l’apporto di esperienza e di “case history” di successo realizzate dei giovani immigrati presenti nel territorio nazionale ed in particolare nell’ambito della Provincia di Palermo della Dr.ssa Analiza Garcia, Segretario Provinciale dello S.L.I. Sinalp.

Il Dr. Andrea Monteleone ha ringraziato la Presidente dell’Associazione dei lavoratori ecuadoriani ATSL Sig.ra Clotilde Rosaria Rivera che ha confermato anche per questo anno la presenza nel mese di giugno del Console dell’Ecuador, Maria Grazia Alvarez Rodriguez, a Palermo, ospite del SINALP Siciliano, per erogare i servizi amministrativi alla comunità ecuadoriana presente nella nostra isola, confermando la sempre maggiore integrazione tra il SINALP ed i lavoratori immigrati.

Infine a chiusura dell’evento è stata notevolmente apprezzata la relazione del Dirigente Regionale Sinalp e Segretario Nazionale del comparto scuola e formazione, Dr. Gaetano Giordano, che in qualità di sociologo ha saputo evidenziare come la dislessia può essere trasformata da costo sociale in risorsa della società se i giovani interessati possano essere assistiti e partecipare a progetti mirati.

