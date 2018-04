Regolamento Concessione DEHOR

Da Vicepresidente della Commissione Attivita’ produttive ritengo assolutamente necessario trovare equilibrio tra le esigenze dei residenti con le funzioni residenziali e le Attivita’ Commerciali con i tantissimi posti di lavoro da salvaguardare . Per me e’ necessario poter concedere suolo Pubblico per aiutare le attivita’ commerciali , anche su sede stradale purche’ si rispettino le regole del codice della strada e soprattutto si rispettino i diritti e le esigenze dei residenti. E’ indiscusso che vanno salvaguardati i tantissimi posti di lavoro e quindi vanno approvate tutte quelle modifiche che possano aiutare le attivita’ a mantenere o ad ottenere le concessioni con un punto fondamentale che e’ necessario superare i limiti imposti dal vigente regolamento sia sulla ZTL (IL PGTU e’ scaduto) che sulle strade di tipologia E ed F estendendendo la possibilita’ di concessione nel rispetto del codice della strada a tutta’ la citta’ ad eccezione del Centro Storico e soprattutto dell’Itinerario Arabo Normanno . Per questa parte della Citta’ bisogna assolutamente trovare una convergenza ed un accordo con la sovraintendenza ai beni culturali portando avanti una Convenzione soprattutto per tutte le richieste di concessione esistenti in Centro Storico e su tutto l’itinerario Arabo Normanno.

Ritengo pertanto assolutamente necessario affrontare in aula la delibera con le modifiche del regolamento nel piu’ breve tempo possibile perche’ l’amministrazione attiva gia’ dall’anno scorso avrebbe dovuto portare in aula tutte queste modifiche sapendo che il scadevano le concessioni di tante attivita’ e invece si e’ limitata ad una proroga al . Adesso e’ scaduta anche questa proroga e con gli uffici del Suap che non rilasciano nessuna concessione, siamo alla paralisi e si fa solo danno alle attivita’ commerciali della citta’ .

Il Capogruppo Cons. Alessandro Anello

Com. Stam.Ric. Pubbl.