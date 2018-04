Lavori Enel – ripristino manto stradale via Trabucco

Palermo: Nello scorso mese di febbraio, l’Enel ha eseguito, in un tratto di via Trabucco ( V.le R. Siciliana – Ingr. Osp. Cervello), i lavori per l’allacciamento utenza.

Detti lavori riprenderanno nella prima parte del prossimo mese di maggio ed interesseranno tutto l’asse viario.

Pertanto, il Consigliere Comunale Giaconia, il Presidente della VI Circoscrizione Maraventane e il suo vice Li Muli, hanno convenuto di intraprendere un’ azione sinergica provvendo ad inviare due note separate ma con analogo contenuto, con le quali rivolgendosi all’Enel, alla Rap ed agli uffici competenti del Comune, hanno chiesto che, alla fine dei suddetti lavori, il RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI TUTTA LA STRADA DEVE ESSERE TOTALE E NON PARZIALE.

Una scelta diversa, quale il ripristino parziale, considerate le esigue dimensioni della carreggiata altamente trafficata soprattutto per l’insediamento ospedaliero V.Cervello e per la presenza dell’ Ag. delle Entrate, provocherebbe nocumento per l’incolumità di chi percorre detta via.

Com. Stam.