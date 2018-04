Emanuele Morabito: mi candido per cercare di rendere migliorabile e vivibile il mio quartiere

Il candidato, Emanuele Morabito, intende candidarsi per migliorare la qualità e le condizioni di vita degli abitanti della Terza Circoscrizione. Emanuele Morabito, per prima cosa, intende stabilire un dialogo con i suoi elettori, per capire e tentare di risolvere le emergenze e le esigenze reali della popolazione della Terza Circoscrizione. Le periferie sono considerate realtà marginali, prive dei connotati di una comunità urbana. Non si vivono come luoghi di incontro e integrazione sociale ma come quartieri dormitorio carenti di servizi, attrattive culturali o punti di aggregazione. Il vero decentramento, in realtà, non è mai partito. Tutto è rimasto lettera morta.

Le Circoscrizioni non riescono a spogliarsi della caratteristica della trascuratezza o dell’abbandono. È fondamentale invece promuovere le periferie, in virtù del principio secondo cui ogni quartiere ha specificità, identità e valori da offrire all’intera comunità. In ragione della necessità di costruire una città non più gravitante su un unico centro, quello storico. Bisogna restituire dignità a chi in periferia ci vive ogni giorno. Per poter concretizzare tutto questo, è necessario realizzare dei programmi di rigenerazione urbana che puntano a creare valore da aggiungere alle opere da mettere in cantiere, puntando sul coinvolgimento attivo della comunità stessa degli abitanti. In primo luogo è necessario abbattere le barriere urbanistiche che separano e confinano le periferie, aprendole al rapporto con la città, la campagna limitrofa e i comuni confinanti; lavorare alla dotazione di una mobilità efficace su tutto il territorio. Decentrare uffici e servizi, creare poi tutte quelle funzioni integrabili con il tessuto abitato. E in particolare, coinvolgere il commercio alimentare in una connessione con la nuova economia del cibo – sana, connessa ai valori del luogo e a km zero.

La nostra cara e amata città Messina è ormai da un ventennio abbandonata al degrado per questo motivo ho deciso di candidarmi, come consigliere al Terzo Quartiere. Le periferie e i vari quartieri cittadini sono, da decenni, abbandonati all’incuria e al degrado: gli impianti di illuminazione sono carenti e le molte strade sono al buio. Per non parlare poi degli spazi vedi che sono non fruibili per gli abitanti dei vari quartieri. Poi vi è il problema degli alloggi popolari che mancano o sono carenti dei servizi essenziali: luce e strade. Da anni non viene poi effettuata una seria manutenzione alla strade che sono piene di buche di ogni tipo e dimensione. Il verde pubblico è poi lasciato all’incuria, i rami e le foglie degli alberi, spesso e volentieri, entrano, per così dire, dentro i balconi e le finestre delle abitazioni. Per questo motivo ho deciso di candidarmi, per cercare di rendere migliorabile e vivibile il mio quartiere, il terzo. Non si puo’ rimanere inerti e immobili davanti a tale sfascio e degrado delle periferie cittadine.

Rendere le periferie Circoscrizioni della città, con una propria storia e una propria identità. Messina è una città in grado di ripensare lo spazio pubblico sociale. In questi anni, è mancato un piano per le periferie, che appaiono totalmente abbandonate a sé, ai margini, spesso Circoscrizioni dormitorio incapaci di generare senso di appartenenza in chi ci vive. E’ indispensabile da una parte ripensare gli spazi pubblici, restituendo dignità ai luoghi e alle persone, dall’altra rimettere in circolo le economie dei nostri quartieri riattivando, per esempio, i mercati rionali. Far rifiorire e rinascere le Circoscrizioni per noi significa anche restituire bellezza, riqualificando piazzette e spazi aperti ma anche creando e valorizzando il verde pubblico.

