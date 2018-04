Diritti e Partecipazioni. Indette elezioni Consulta delle culture

Palermo: Si svolgeranno il prossino 24 giugno le elezioni per il rinnovo della Consulta delle culture, l’organismo composto da 21 rappresentanti eletti dalle comunità di cittadini residenti a Palermo con nazionalità diversa da quella italiana.

Lo ha deciso il sindaco che nel darne notizia sottolinea che “la Consulta delle culture rappresenta per Palermo una quarta istituzione accanto al Consiglio comunale, alla Giunta e alle Circoscrizioni e rappresenta un modello di dialogo, partecipazione ed espressione dei diritti di tutte le comunità e di tutte le culture. Nell’annunciare il rinnovo dell’organismo non posso non ringraziare i presidenti e tutti i consiglieri in carica che in questi anni hanno lavorato facendo della Consulta uno dei luoghi e strumenti di crescita culturale per tutta la città che fanno di Palermo la Capitale italiana e certamente anche europea delle Culture e dell’accoglienza”

