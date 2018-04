Molto partecipata l’assemblea cittadina a Brancaccio. Sono contento del livello di partecipazione. Interventi mirati, richieste puntuali che sono tutte degne di attenzione. Un grido comune è l’assenza o carenza di servizi al cittadino e centri di aggregazione sociale. Tra le priorità vi è l’individuazione di un altro sito per trasferire gli uffici della circoscrizione, via San Ciro è priva di area per parcheggio, la presenza di barriere architettoniche sembrano di fatto una barriera posta tra l’amministrazione e i cittadini. Ormai con Brancaccio si intende una intera circoscrizione che per estensione contiene il mare e la montagna, Romagnolo e Monte Grifone, con i mezzo monumenti patrimonio dell’Unesco. Un territorio che ha tutte le risorse per raggiungere livelli ben più alti di vivibilità. Una zavorra è sicuramente la gestione dell’area industriale.

Antonino Sala