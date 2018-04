Da domenica prossima, 29 aprile, ritorna l’isola pedonale sul lungomare Colonnello Maltese

Sarà operativa nel tratto compreso tra viale Isonzo e via Simone Marino dalle ore 16,00 alle 20,00

L’Amministrazione Di Girolamo riproporrà a partire da domenica prossima, 29 aprile, e nei giorni festivi (il pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00) la chiusura al traffico veicolare del Lungomare Colonnello Maltese nel tratto compreso fra gli incroci con via Simone Marino (a sud) e viale Isonzo (a nord). Il provvedimento tecnico-burocratico, a firma del dirigente Michela Cupini, ordina la chiusura al traffico veicolare del tratto del Lungomare, quello, in pratica, che costeggia il Monumento ai Mille per adesso fino al 31 maggio anche se, verosimilmente, verrà prolungato anche per i mesi estivi.

“Abbiamo ritenuto di riproporre la chiusura di un tratto del lungomare Colonello Maltese a partire da domenica prossima perché abbiamo constatato che lo scorso anno questa iniziativa è stata gradita da tante persone e soprattutto dalle famiglie che così hanno potuto far giocare e camminare i loro figli in quella zona salutare al riparo da pericoli stradali – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo”.

L’area interessata – e che sarà esclusivamente pedonale – è delimitata dalle vie Isonzo e Simone Marino, con le suddette strade che costituiscono punti di svolta obbligatoria per chi giunge dai rispettivi e opposti versanti. Il divieto di transito nel tratto indicato resterà vigente dalle ore 16 alle ore 20 da domenica prossima, il prossimo 1° maggio e nelle quattro domeniche successive. Per le stesse giornate e negli stessi orari, il provvedimento del dirigente della Polizia Municipale istituisce altresì il divieto di sosta con rimozione in via Delle Sirene, nel tratto compreso tra la via A. Diaz e Viale Isonzo.

