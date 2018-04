Arduino; F.I. Moncada e schiera si devono Dimettere.

Il passaggio che va da boccadifaco in via pitre’ è ridotto nel degrado più assoluto. Moncada – Schiera; hanno fallito si dimetono!

Questo è il passaggio che va da Boccadifalco in via pitre’ arteria molto transitata da pedoni non si passa ci sono delle persone ANZIANE DISABILI che non riescono a passare a causa di erbacce e buche.

Lo rende noto Nicola Arduino. coordinatore della 4 circoscrizione di Forza Italia. Sono deluso dal comportamento di Moncada e Schiera, rispettivamente , Presidente e vice, assenti e miopi del degrado che versa tutta la 4 circoscrizione. Capisco conclude il Forzista Arduino , che sono occupati per i loro interessi di patronati e di associazioni, ma per dignità , almeno rispettano i loro impegni istiruzionali.

