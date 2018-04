Sabrina Figuccia (UDC) Amat Spa, in un viaggio fra pubblico e privato

Amat Spa, un nome che già da solo descrive la sua stessa natura societaria, ossia una società per azioni, ma con un socio unico, il Comune di Palermo. Questo cosa significa esattamente? Significa forse chiedere finanziamenti a pioggia senza garantire alcun tipo di produttività? O significa per caso alimentare un sistema che viaggia a corrente alternata, cogliendo tutti i difetti del pubblico e del privato? A porre il quesito Sabrina Figuccia, consigliere Comunale dell’UDC, che prosegue: “oggi ho finalmente potuto svolgere la visita ispettiva in azienda per porre la lente di ingrandimento su quelle che potrebbero apparire come anomalie di una azienda che pur presentandosi come una spa, sembrerebbe però non avere una precisa progettualità, come è emerso ad esempio dalla sintomatica bocciatura del piano industriale. Questa però rappresenta solo la punta di un iceberg, oltre il quale bisogna andare per comprendere fino in fondo quale sia la strada che si sta tracciando per la Società in questione, per i suoi dipendenti e per il futuro del servizio di trasporto pubblico locale ai palermitani. Per questo, in una logica di collaborazione e sostegno e al fine di avviare un processo concreto di razionalizzazione dell’intero sistema, ho chiesto di sapere esattamente quanti autisti ogni giorno escono per le strade della nostra città alla guida di un autobus e quanti dipendenti rientrano nella categoria dei cosiddetti “fuori mansione”, così come ho richiesto tutta la documentazione relativa all’inquadramento di tutto il personale, con rispettivi ruoli ed aree presso le quali sono effettivamente impegnati e ancora che fine abbia fatto la selezione per autisti indetta pochi mesi fa e quanti e quali siano costi legati alle prestazioni di lavoro interinale. Molti ancora sono i quesiti posti perché sono convinta che sia arrivato il momento di uscire dalla logica della rivendicazione di risorse economiche a soggetti terzi come la Regione o lo stesso Comune che, per quanto dovute, non possono rappresentare l’unico introito di questa società. Dall’incontro di oggi con il managment aziendale esco molto fiduciosa per un ritrovato clima di collaborazione, che vada proprio in questa condivisa direzione.”C

