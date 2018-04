Marsala. spiagge pulite anche per il ponte del 1° maggio

Il sindaco Di Girolamo: “Già la scorsa settimana, l’Impresa aveva avviato il servizio”

La bella giornata di ieri, più estiva che primaverile a Marsala, è stata per molti l’occasione per un primo bagno al mare. Cittadini e visitatori hanno trovato le spiagge fruibili grazie ad un servizio di pulizia che l’Amministrazione Di Girolamo ha voluto che si avviasse già dallo scorso 21 aprile. E ciò, sia per il versante nord (spiaggetta di Villa Genna e San Teodoro) che per quello sud (tratto sabbioso fino al confine con Petrosino). “Dispiace leggere articoli di stampa scritti senza avere prima verificato la reale situazione, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. La pulizia delle spiagge è cominciata la scorsa settimana a seguito di specifica disposizione di questa Amministrazione, cui l’Impresa incaricata ha dato tempestiva esecuzione. Ieri, infatti, in molti hanno trascorso la festa del 25 aprile in spiaggia, confermandone di fatto la piena fruibilità”. Il servizio di pulizia, come assicura il tecnico comunale responsabile Fabrizio Giacomarro, proseguirà ora con la seconda fase. In pratica,ultimata la raccolta dei rifiuti riversati sull’arenile e la pulizia straordinaria alla spiaggia di San Teodoro, la spiaggetta vicino Villa Genna e la scogliera di Capo Boeo, l’Impresa New System Service ha già avviato la pulizia ordinaria nelle spiagge di maggior affluenza – San Teodoro, Sbocco e Villaggio Olimpia – così come indicate agli operatori turistici e che saranno pertanto fruibili anche per il ponte del 1° Maggio. Da giugno, poi, il servizio di pulizia sarà quotidianamente assicurato lungo tutte le spiagge libere di entrambi i versanti del territorio marsalese.

