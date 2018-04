Formazione, Figuccia: “pronti due emendamenti per tutelare l’universo Formazione”

“Questa sera, insieme ad altri deputati di diversi gruppi parlamentari, sono firmatario di due importanti emendamenti: uno che punta a tutelare tutti gli operatori che negli anni sono stati impegnati nel settore della Formazione, figli di una recente macelleria sociale cui il governo Musumeci può e deve porre fine.

L’altro emendamento la cui ratio è quella di riportare al lavoro l’intera platea degli sportellisti in tutte le sue componenti: orientatori, progettisti, amministrativi.

Per questa ragione auspico che gli emendamenti in questione possano essere valutati, supportati e votati in aula, ridando la possibilità di reintegro a tanti lavoratori assunti alla data del 31.12.2008 in un settore nevralgico per la formazione e la professionalizzazione ai fini dell’inserimento lavorativo di tanti giovani in Sicilia”.

