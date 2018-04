Al via il “Giro di Sicilia 2018” – Un Mare di Montagne La prima ciclo sportiva a tappe della Sicilia Sicilia 27 aprile – 3 maggio 2018

Il Giro della Sicilia in bicicletta alla scoperta del territorio in 5 tappe è questo lo scopo della manifestazione “Giro di Sicilia 2018” – un Mare di Montagne che inizierà il 27 per concludersi il 3 maggio. Il Giro di Sicilia è la prima ciclo sportiva a tappe della Sicilia ed è una manifestazione organizzata dal GS Mediterraneo sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Nelle varie tappe si alternano tratti cicloturistici alternati e cronometrati. L’obiettivo del Giro è quello di far conoscere attraverso il ciclo turismo aree di pregio naturalistico della Sicilia con le relative eccellenze delle produzioni agroalimentari ed artigianali e, nel contempo, assicurare ai partecipanti l’aspetto agonistico che verrà svolto in piena sicurezza attraverso prove cronometrate in salita. Il territorio che verrà attraversato, in questa prima edizione, è costituito dal Parco Naturalistico dei Nebrodi e dal Parco Naturalistico delle Madonie. Le tappe partiranno e termineranno dal Pollina Resort (PA) che sarà la base logistica e alberghiera dell’edizione 2018. Ogni anno il Giro si focalizzerà su un territorio, quest’anno quello madonita e dei nebrodi, in modo tale che nell’arco di un quadriennio si possa far conoscere ai tanti appassionati l’intera Sicilia.

LE TAPPE 2018 : il GDS sarà composta da 5 tappe inframezzate da un giorno di riposo. La base logistica sarà presso il Pollina Resort, struttura 4 stelle nell’omonimo comune nei pressi del più noto Comune di Cefalù. All’interno della struttura alberghiera verrà allestito un village destinato ai servizi per i partecipanti e all’area espositiva degli sponsor/partner del Giro. Le tappe partiranno alle ore 8,00 e termineranno intorno alle 15.00 con Pasta Party Finale. La struttura alberghiera ha una capienza di 1100 posti con un occupazione del periodo che raggiunge il 90%. Ogni ciclista avrà la possibilità di portarsi la famiglia considerato che la struttura propone anche l’animazione. Di seguito le tappe

28 Aprile • I° Tappa – Gratteri (Parco delle Madonie) KM: 120 Km DSL: 2.150 mt Prova cronometrata: 11.6 km con DLS 625 mt pendenza medio 5.3% 29 Aprile • II° Tappa – Piano Battaglia (Parco delle Madonie) KM:126,5 DSL: 2.500 mt circa Prova Cronometrata: 17,9 Km con un DSL 869 pendenza media 4.8% 30 Aprile • III° Tappa – Portella dell’Obolo (Nebrodi) KM: 140,0 DSL: 2.200 mt circa Prova Cronometrata: 13 Km con un DSL 1000 pendenza media 7.7% 01 Riposo 02 Maggio • IV° Tappa – Polizzi Generosa (Parco delle Madonie) KM: 135 Km DSL: 2.500 mt circa Prova Cronometrata: Km 12 con un DSL 500 pendenza media 4.2% 03 Maggio • V° Tappa – Crono Pollina e Premiazioni FInali Prova Crono Individuale: 11.6 con un DLS 723 pendenza media 6.2%

PARTNER DELL’INIZIATIVA

Sponsor del Giro le seguenti aziende: ARS, assemblea regionale siciliana, TIMEX GROUP ITALIA, distributori nel settore orologi dei marchi della TIMEX GROUP, ELENKA SPA, azienda leader nella produzione di ingredienti per gelati e pasticceria, PLANETA, eccellenza siciliana nella produzione di vinilo, BPSA, banca popolare sant’angelo, NuEat, integraori alimentari, KEFORMA, azienda leader nella integrazione sportiva, PRO ACTION, azienda leader nella integrazione sportiva, AZIENDA DI SOGGIORNO DI BOLZANO, ACQUA SABRINELLA, MOTO ONE HONDA, SPORT E NUTRITION, GRIMALI LINES, MOTORVILLAGE PALERMO

Infoline 091.580891, info@girodellasicilia.it

Francesco Foresta Junior