Dopo le 5000 mila firme contro la piattaforma Noipa, adesso il programma condiviso con tutti i cittadini con le stellette che si incontreranno a Napoli

Libera Rappresentanza dopo le 5000 mila firme contro la piattaforma Noipa, adesso il programma condiviso con tutti i cittadini con le stellette che si incontreranno al 1° meeting dei diritti a Napoli il 9 giugno 2018

Dopo la recente sentenza della Corte d’appello che chiarisce i diritti sindacali dei militari, iniziano già le prime prove generali di democrazia partecipata tra i cittadini con le stellette, questa è la mappa disegnata dal Movimento Libera Rappresentanza. “La nostra è una civica rivoluzione”, dichiara il leader Girolamo Foti, è il primo passo lo abbiamo già fatto con l’attuale petizione online in corso sulla piattaforma di change.org, dove abbiamo raccolto 5000 firme per cancellare “Noipa” nella gestione degli stipendi di tutti gli operatori della difesa e della sicurezza. A Napoli il 9 giugno 2018 presenteremo a livello nazionale il Movimento civico non partitico “Libera Rappresentanza”, in attesa della nuova legge che riconosca i diritti associativi e sindacali a tutti i cittadini con le stellette. Dal Sud apriremo una nuova pagina di storia, sarà il nostro 25 aprile – prosegue Foti – sarà l’inizio di un nuovo giorno, partirà un ciclo d’incontri formativi, partecipativi, per scrivere insieme il programma condiviso per tutti i cittadini con le stellette da presentare a tutti i gruppi parlamentari, in centro comuni d’Italia da Trapani in Valle D’Aosta passando dalla Sardegna, i nostri tecnici nel frattempo hanno preparato una bozza con 11 idee per trasformarli insieme in progetti che sono: 1) abrogazione della piattaforma “NOIPA”; 2) riforma della legge 104 e del 42 bis; 3) ricongiungimento familiare; 4) assegno di solidarietà per tutti operatori della difesa con famiglia (in attesa di ottenere l’alloggio demaniale) a favore del personale non dirigente a secondo del reddito, con il ricavato della vendita del patrimonio immobiliare della Difesa; 5) Lotta al precariato nelle Forze Armate; 6) Un nuovo progetto di riordino delle carriere; 6) Disegno di legge per il riconoscimento del titolo di pubblico ufficiale e porto d’armi a tutto il personale delle Forze Armate; 7) ricollocazione garantita dei militari congedati nel mondo del lavoro oppure in alternativa assegno sociale in attesa della ricollocazione nel mondo del lavoro; 8) riforma della legge per il personale militare che riveste cariche elettive”; 9) progetto sicurezza: “ricollocazione dei reparti militari al centro sud”; 10) tutela delle vittime del dovere; 11) riconoscimento della specificità ed uniformare gli stipendi degli operatori della difesa e della sicurezza, che sono tra i più efficienti in Europa, con i colleghi europei; 12) Indennità di rischio ed eliminazione della legge Fornero a tutti i dipendenti civili appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza; – conclude Foti – saremo pronti a costituirci parte civile nei processi: la nostra associazione si costituirà parte civile in difesa dei nostri iscritti per gli infortuni sul lavoro, vittime del dovere, vittime di eventuali eccessi di potere, mobbing, ed altri reati, offriremo a tutti i nostri associati una convenzione nazionale attraverso una carta sconti per l’acquisto di beni di consumo, servizi ed altro, stiamo lavorando per creare una grande comunità che può contare del nostro aiuto, infine tutti coloro che desiderano aderire, partecipare, candidarsi alla consulta nazionale del movimento lo possono fare registrandosi nel nostro sito www.liberarappresentanza.it

