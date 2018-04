Cinema, al via il casting del nuovo film di Luciano Manuzzi

Sono aperte le selezioni per il nuovo film televisivo di Luciano Manuzzi. Il film è prodotto dalla BIBI FILM di Roma e andrà in onda in prima serata su una rete nazionale. Le riprese si svolgeranno in Sicilia nell’estate del 2018. Tratto da una storia vera, il film racconta una giornata “particolare” della vita di una donna siciliana, molto attiva nelle politiche sociali e di integrazione a Palermo. Il casting riguarda: una bambina di origini italiane tra i 6 e i 9 anni, una bambina di origini africane tra i 9 e i 10 anni, una ragazza di origini africane tra i 14 e i 17 anni, un bambino di origini africane tra i 7 e i 9 anni, ragazzi di origini africane tra i 17 e i 25 anni.

Non sono necessarie pregresse esperienze nel campo della recitazione. Per chi fosse interessato a partecipare al casting si prega di inviareall’indirizzo mail tuttoilgiornocasting@gmail.com: 2 foto (un primo piano ed una figura intera),i dati del candidato (nome e cognome, anno e città di nascita) e i contatti telefonici dei genitori degli interessati (se minorenni).

Com. Stam.Ric. Pubbl.