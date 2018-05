Milano: La Polizia arresta 27enne per omicidio

Questura di Milano, accoltellamento in via Meucci 27 alle ore 01.15: la Polizia di Stato ha arrestato per omicidio Matteo Villa del 1990 che, dopo aver trascorso la serata con la compagna e l’amico William Lorini del 1996 consumando alcool e cocaina, a seguito di una lite verbale in strada con l’amico, giunti nei pressi dell’abitazione della propria compagna, è salito nell’appartamento per scendere con un coltello e ferire all’addome il Lorini che si era munito di una livella.

La vittima è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Raffaele dove è deceduto poco dopo.

CS