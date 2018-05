Condannato alla pena di sei anni e mezzo di reclusione per traffico di stupefacenti : La Polizia arresta un pregiudicato, contiguo alla famiglia mafiosa dei Lo Piccolo

Palermo : La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato, contiguo alla famiglia mafiosa dei Lo Piccolo, condannato alla pena di sei anni e mezzo di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato, in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, ha proceduto all’arresto di Nunzio SERIO (cl.77), il quale deve espiare una condanna definita a sei anni e mezzo di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

La condanna è stata comminata al termine del processo relativo all’operazione antimafia “Addio Pizzo 5”, svolta a dicembre 2010 dalla Squadra Mobile di Palermo, relativa alle famiglie mafiose operanti sull’area occidentale di questo capoluogo e che ha visto coinvolti oltre 60 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di fare parte della cosca capeggiata dal capomafia Salvatore LO PICCOLO.

Le indagini in questione, si erano avvalse, tra l’altro, dell’approfondimento investigativo effettuato sulle missive sequestrate a Giardinello il 5 novembre 2007 all’atto dell’arresto dei latitanti Salvatore LO PICCOLO e di suo figlio Sandro, nonché degli ulteriori testi dattiloscritti ricostruiti a seguito dell’analisi del nastro di una macchina da scrivere ritrovato in quel sito, da cui è emersa, in termini di assoluta chiarezza, l’attività di capillare direzione e conduzione dei due capimafia delle attività delittuose realizzate nel territorio di pertinenza del mandamento mafioso di Tommaso Natale.

SERIO Nunzio, indicato nelle missive con il codice numerico convenzionale “20” e ritenuto compartecipe dell’organizzazione criminale composta da Sandro LO PICCOLO, Gabriele DAVI’, Rosolino DI MAIO, Francesco Paolo DI PIAZZA e Antonino NUCCIO, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all’acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla distribuzione di cocaina e marijuana, si occupava per conto di Sandro LO PICCOLO degli affari del sodalizio, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici illeciti e provvedendo, poi, alla consegna di una parte di essi al medesimo LO PICCOLO, allora latitante.

Il SERIO, già tratto in arresto per associazione per delinquere di stampo mafioso nel 1999 nel corso dell’operazione della Mobile palermitana “San Lorenzo 2”, è un personaggio carismatico, strettamente legato alla famiglia LO PICCOLO e ritenuto, insieme a Giulio CAPORRIMO, uno dei soggetti di maggiore fiducia di Sandro LO PICCOLO.