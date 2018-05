la Polizia di Stato esegue fermo di P.G. nei confronti di autore omicidio preterintenzionale via Padova

Palermo: La Polizia di Stato ha eseguito a Pavia un’ordinanza di Fermo di P.G. a carico di un cittadino romeno, di 30 anni resosi responsabile di omicidio preterintenzionale avvenuto il 27 aprile scorso in via Padova a Milano.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano questa mattina hanno eseguito a Pavia il provvedimento emesso dalla d.ssa Minutella che sarà convalidato nei prossimi giorni dal GIP del Tribunale di Pavia.

L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, rapina e tentato omicidio, è stato rintracciato presso una ditta dove aveva un appoggio ed aveva lavorato in passato.

Il 27 aprile, l’uomo si trovava in via Padova con un gruppo di suoi connazionali, un uomo 43enne, incensurato, e tre ragazze. Tra la vittima e le donne è nata una lite e, quando il fermato si è intromesso, il diverbio è degenerato al punto che ha colpito con un pugno il 43enne il quale è caduto a terra. La vittima, inizialmente trasportata in codice verde in ospedale, è poi deceduta.

L’uomo ha ammesso agli agenti della Squadra Mobile di essere il responsabile dell’accaduto.