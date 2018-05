Donna ritenuta affiliata ai “Birra” arrestata per un omicidio di camorra del 2007

Ercolano (NA): I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto a Cercola in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Napoli Anna Esposito, 44 anni, del luogo, già nota alle ffoo e ritenuta affiliata al clan camorristico “Birra” operante nel controllo degli affari illeciti nel comune di Ercolano.

In concorso con il capoclan Antonio Birra e altri sodali del sodalizio, tutti condannati con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli, aveva partecipato all’omicidio di Antonio Papale perpetrato il 10 febbraio 2007 in Ercolano, elemento apicale del contrapposto clan “Ascione-Papale”.

La donna avrebbe partecipato alle fasi esecutive dell’omicidio individuando la vittima e fornendo la “battuta” al killer.