Palermo Fridays for future, S C: “Oggi in piazza con i partigiani dell’ambiente. Necessario proseguire con limitazione traffico veicolare e raccolta differenziata. Bene nuovi punti raccolta”

Palermo – “Oggi Sinistra Comune era in piazza con i giovani partigiani e le partigiane dell’ambiente. Migliaia di ragazze e ragazzi, anche a Palermo, animando il movimento spontaneo che fa capo a Greta Thundberg, rivendicano con urgenza un presente che rimetta al centro della politica le questioni ambientali. Per i comuni e gli enti locali la tutela dell’ambiente deve essere il baricentro delle politiche, ripartendo dal ciclo virtuoso dei rifiuti e da una dimensione della città a misura di persona. E’ necessario intervenire sui piani urbanistici per il recupero di spazi che possano diventare luoghi di interazione per i giovani, per i piccoli e per gli anziani e puntare alla mobilità sostenibile.In parallelo, si deve incentivare la raccolta differenziata, promuovendo percorsi di formazione ed educazione sulla tutela dell’ambiente.

Esprimo apprezzamento per il primo atto dell’assessore di Sinistra Comune , Giusto Catania, che va in questa direzione, con l’istituzione dei nuovi punti raccolta. I cittadini/e devono comunque essere ‘educati’ alle scelte ecocompatibili e cominciare, ad esempio, rispettando le regole previste per il conferimento dei rifiuti.”

Dichiarazione di Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune

Com. Stam.