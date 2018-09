Puliamo il Mondo! L’iniziativa nazionale di Legambiente arriva a Messina

Puliamo il Mondo è l’iniziativa promossa da Legambiente che da oltre 25 anni si propone di restituire decoro agli spazi verdi delle città, quest’anno l’iniziativa è dedicata all’abbattimento dei pregiudizi verso le diverse categorie sociali tenute ai margini della società. (Qui maggiori info: http://www.puliamoilmondo.it/)

Fare Per Cambiare non poteva dunque che appoggiare la causa ed attuare, in sinergia con Legambiente Messina Peloritani, l’elaborazione dell’edizione Messinese della manifestazione! Venerdì 28 Settembre all’interno dell’Area Verde a Villa Dante in gestione a Fare Per Cambiare (ingresso lato ovest-fermata del tram) dalle ore 9 alle ore 12 la cittadinanza tutta è invitata per avviare concretamente i lavori di pulizia collettiva all’interno dell’area con annessa pose di alcune piante, si darà inizio al percorso di abbellimento dell’Area adottata lo scorso Giugno dall’Associazione ed oggetto di un progetto di mantenimento e cura che mira a restituire decoro alla villa e prima concretizzazione per l’attuazione delle linee programmatiche sul Verde di Fare Per Cambiare (http://farepercambiarelag.com/2018/04/06/sportambiente/) in sinergia con gli obiettivi di Legambiente; ultimate tali procedure, la pulizia si allargherà alla Villa tutta.

Un iniziativa irrinunciabile, quella di Legambiente, che si pone come primo evento della stagione invernale dell’Associazione Giovanile che inaugura così l’ultimo quadrimestre dell’anno all’insegna della sinergia con una grande Associazione come Legambiente con cui si condividono obiettivi e metodi, tramite tale evento vengono inoltre avviati ufficialmente i lavori all’interno dell’Area Verde che proseguiranno poi a ritmo costante, un iniziativa di spessore che si pone come tappa fondamentale all’interno del percorso di valorizzazione del verde cittadino, un iniziativa anche carica di valenza sociale che mira a coinvolgere le fasce di popolazione più deboli tramite una diretta integrazione.

Legambiente e Fare Per Cambiare invitano dunque la cittadinanza tutta alla mattinata del 28 Settembre, non sarà necessario portare nulla se non un abbigliamento sportivo, l’attrezzatura necessaria verrà fornita dalle Associazioni assieme ad un supporto attivo e costante durante le attività, tutto pronto per vivere insieme una bella mattinata di bellezza e verde!

Le ultime novità saranno inserite all’interno dell’evento Facebook dell’iniziativa: https://www.facebook.com/events/996810290497886/

Com. Stam.