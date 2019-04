Sabrina Figuccia: “asili nido: mancano i frigoriferi? niente paura, si va dai vicini”

“Locali danneggiati, muffa alle pareti, giochi per i bambini rotti, cucine chiuse e, in molti casi, assoluta assenza di frigoriferi o congelatori dove conservare i cibi. E questi solo soltanto alcuni esempi”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “Come avevo preannunciato, in queste settimane sto facendo un giro ispettivo negli asili nido comunali, e purtroppo ho constatato di prima mano come le carenze siano davvero tante.

A cominciare dai frigoriferi o congelatori, che spesso molti asili nido non hanno in dotazione. A questa mancanza, invece di provvedere con l’immediato acquisto degli elettrodomestici, i vertici dell’assessorato alla pubblica istruzione hanno pensato bene di “consigliare” ai responsabili degli asili dove non ci sono di far conservare i cibi, soprattutto il “pasto test” (la legge prescrive che uno dei pasti somministrati ai bimbi debba essere conservato per alcuni giorni in caso di intossicazione o di malori), di trasportarli nelle poche strutture più “fortunate” perché dotate di frigo.

Insomma, quando si dice che il rimedio è peggio del male. Infatti, come si fa a garantire l’igienicità o la perfetta conservazione dei pasti se questi devono essere sballottati da una parte all’altra della città, con il troppo caldo o il troppo freddo micidiali agenti che possono alterare i cibi.

Per evitare questo scempio, stamane ho presentato al sindaco Orlando un’interrogazione urgente per conoscere i motivi che impediscono al Comune l’acquisto di frigo o congelatori, indispensabili strumenti per assicurare la perfetta conservazione del cibo per i bimbi, ma soprattutto come vengono spese le risorse economiche che dovrebbero essere destinate all’acquisto di questi indispensabili strumenti”.

Com. Stam.