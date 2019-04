Real Cittadella di Messina, Siracusano (FI) replica al M5S sull’inefficacia della sua pdl: “Invece di inaugurare nuove sedi di partito perché non risolvono i problemi della città”

Roma: “Il Movimento 5 Stelle dice che la mia ‘leggina’ per trasferire la proprietà delle aree della Real Cittadella dall’Autorità portuale al Comune di Messina è irricevibile. Invece di inaugurare sedi di partito in pompa magna, perché il gruppo di maggioranza non pensa a risolvere i problemi della città, piuttosto che distruggere ogni tentativo di ricostruzione, bocciandolo come irricevibile, impossibile, inutile?”

A riferirlo tramite la sua pagina Facebook è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, circa la polemica montata dal M5S sulla sua proposta di legge in favore della riqualificazione di un’area densamente degradata come la Real Cittadella di Messina.

“La Baraccopoli no, la Zes no, la Real Cittadella non se ne parla. Non era esattamente questo – conclude la Parlamentare – il metodo nuovo che ci aspettavamo. Sembra di essere tornati indietro alle dinamiche della vecchia politica”.

