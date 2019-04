Lanza incontra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In occasione della prima riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro il commissario straordinario dell’Asp di Catania ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, neo eletti. «La sicurezza sul lavoro – ha detto – è un diritto del lavoratore, una priorità per l’azienda e un interesse per la società tutta»

Catania – Il commissario straordinario dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza, ha incontrato questa mattina i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – neo eletti dalla R.S.U. -, in occasione della prima riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

«Sin dal mio insediamento ho più volte ribadito la mia attenzione sulla tematica – ha detto il dott. Lanza -. La sicurezza sul lavoro è un diritto del lavoratore, una priorità per l’azienda e un interesse per la società tutta. È importante tramite i controlli, ma anche attraverso un’opportuna formazione che la cultura della sicurezza diventi patrimonio comune e si realizzi in comportanti corretti, appropriati e sicuri».

Così come previsto dal Testo unico per la sicurezza (D.Lgs.81/2008), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la figura, eletta o designata, che ha il compito in un’azienda di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presenti all’incontro: l’ing. Natale Aiello, direttore dell’UOC Prevenzione e protezione, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Salvo Borzì, Antonio Burzilla Maurizio Cirignotta, Francesco Di Masi, Mario Favara e Giuseppe Sicuro.

Il manager dell’Asp di Catania ha rivolto il suo augurio di buon lavoro a tutti i presenti, esprimendo la piena disponibilità ad un lavoro comune.

«Quanto più lavoreremo bene e insieme – ha concluso il dott. Lanza -, tanto più riusciremo a prevenire i rischi sul lavoro e garantire salute e sicurezza ai nostri lavoratori».

