Artisti emergenti. Con MArteLive, la possibilità di partecipare ad una biennale d’arte contemporanea

Nuove opportunità per giovani talenti: con il festival concorso nazionale MArteLive sono aperte le selezioni, che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, che mirano ad individuare giovani artisti emergenti e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale.

Oggi l’evento MArteLive è diventato la BiennaleMArteLive; l’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Procult , lancia la nuova Call For Artist per la selezione di giovani creativi nelle 16 discipline previste dal festival (musica, teatro, danza, arte circense, cinema, videoclip, video arte, deejing, letteratura, street art, pittura, fotografia, scultura, illustrazione, moda&riciclo, artigianato artistico) di tutte le nazionalità, che abbiano una età compresa tra i 18 e i 39 anni.Ci si può iscrivere fino al 30 ottobre 2019.Il concorso MArteLive consentirà ai giovani artisti di entrare in contatto con professionisti del settore; i vincitori potranno esporre le proprie opere e lavori ed esibirsi nelle proprie performance in contesti pensati dallo staff MArteLive Italia, che assicura la presenza di giurie qualificate.I finalisti provenienti da tutte le discipline artistiche che compongono il concorso entreranno a far parte a pieno titolo della BiennaleMarteLive 2019 che si terrà a Roma in una location esclusiva scelta per l’occasione, partecipando ad uno degli eventi più interessanti nel panorama europeo dedicato alla promozione dell’arte emergente.Per tutte le informazioni e per le modalità di partecipazione cliccare qui.

Com. Stam.fonte Informa Giovani