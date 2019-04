Videosorveglianza: Deve essere obbligatoria, fare presto

La videosorveglianza deve diventare obbligatoria, è necessario fare presto, bambini, anziani e disabili sono le persone più fragili della società e per questo vanno tutelate, sempre.

Ho presentato per la prima volta nel 2009 la mia proposta di legge per l’introduzione della videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture per anziani e disabili ma solo nel 2016 è stata approvata alla Camera per poi arenarsi al Senato fino alla fine della scorsa legislatura. Oggi, da relatrice del provvedimento al Senato, ho elaborato un testo che rende obbligatorie le videocamere e stanzia a tale scopo 126 milioni così Gabriella Giammanco, Vice presidente del Gruppo Forza Italia a Palazzo Madama. Ho introdotto anche altre novità, una nuova fattispecie di reato che punisce più severamente insegnanti e operatori che maltrattano soggetti deboli e l’interdizione fino a 15 anni dalla professione per chi viene condannato per questo reato. Tra le altre novità, l’interdizione dall’attività anche per i responsabili legali delle strutture in questione che non rispetteranno gli obblighi della legge e un piano straordinario di ispezioni in asili nido, scuole materne e strutture per anziani e disabili perché i controlli sono fondamentali per prevenire maltrattamenti inaccettabili a danno degli ospiti di queste strutture conclude Giammanco.

