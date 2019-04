Secondo Jetcost Catania e Palermo sono tra le città preferite dagli italiani per trascorrere la Pasqua

Sono molti gli italiani che stanno pensando di fare un viaggio per le vacanze di Pasqua e di partire per la Sicilia; Catania e Palermo, infatti, sono tra le 10 destinazioni più ricercate al mondo dai turisti nostrani in questi giorni.

Oltre a queste, altre 10 città italiane (Milano, Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lamezia Terme, Bari, Venezia, Cagliari e Brindisi) sono risultate tra le 25 più richieste dai viaggiatori per le imminenti festività (considerando il periodo tra il 19 e il 22 aprile 2019), utilizzando il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it. Chi preferisce viaggiare all’estero, invece, ha scelto le grandi capitali europee come Londra, Amsterdam, Parigi, Lisbona, Madrid, Budapest e Berlino. La tendenza di viaggio degli italiani è sicuramente motivata dalla vicinanza e dall’arrivo della bella stagione, che fanno della Sicilia una meta ideale da scoprire in questo periodo. Una Regione ricca di storia, tradizione e natura e con diversi itinerari da offrire, tra Taormina, Siracusa e l’Etna, senza dimenticare il mare. Ma il punto di partenza ideale è sempre Catania, ed è per questo che è risultata la destinazione preferita per le vacanze di Pasqua.Palermo, l’altra grande città dell’isola, è stata la settima scelta. Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il proprio sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili quando si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati analizzati dalle ricerche sulla Pasqua hanno evidenziato che ai primi quindici posti, oltre alle città italiane come Catania (primo posto), Milano (terzo), Napoli (sesto), Palermo (settimo), Roma (ottavo), Bologna (decimo), Torino (12esimo), Lamezia Terme (14esimo), Bari (15esimo), Venezia (19esimo), Cagliari (21esimo) e Brindisi (22esimo), ci sono le capitali europee come Londra (secondo posto), Amsterdam (quarto), Parigi (nono), Lisbona (11esimo), Madrid (13esimo), Budapest (23esimo) e Berlino (25esimo). Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “L’interesse degli italiani per la Sicilia non diminuisce in nessun momento dell’anno. E periodi di vacanza più lunghi, come la Pasqua, fanno aumentare le prenotazioni. Da quello che possiamo vedere, i turisti vogliono sole, spiagge, cultura, gastronomia, buoni alberghi e ospitalità, e tutto questo lo possono trovare a Catania e Palermo, ancora una volta tra le città più ambite dai turisti nazionali per le vacanze.” Le città più ricercate dagli italiani per trascorrere le vacanze della Pasqua 2019: 1. Catania2. Londra3. Milano4. Amsterdam5. Barcellona6. Napoli7. Palermo8. Roma9. Parigi10. Bologna11. Lisbona12. Torino13. Madrid14. Lamezia Terme15. Bari16. Valencia17. Siviglia18. Praga19. Venezia20. Casablanca21. Cagliari22. Brindisi23. Budapest24. Marrakech25. Berlino*I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 19 e il 22 aprile 2019.

Com. Stam. Ric. Pubbl.