Continua l’azione di riqualificazione urbana e l’abbattimento delle barriere archiettoniche

avviati i lavori di ristrutturazione dei marciapiedi di corso gramsci – a seguire stessa cosa sara’ fatta per quelli di via del fante

Prosegue l’azione di restyling dei marciapiedi di alcune importanti arterie cittadine disposta dall’Amministrazione Di Girolamo. “Dopo avere provveduto alla sistemazione dei marciapiedi sulla via Giovanni Amendola, sul Cavalcavia e sulla via Gagini – precisa il Sindaco Di Girolamo – proseguiamo adesso con quelli di corso Gramsci. Stessa cosa faremo anche per quelli di un tratto della via del Fante. La nostra azione di riqualificazione urbana è finalizzata, così per come già accade in via Amendola, a migliorare e rendere la viabilità pedonale più sicura e soprattutto ad abbattere le barriere architettoniche assicurando il transito anche ai soggetti diversamente abili”.

E dopo corso Gramsci i lavori si sposteranno nel tratto della via del Fante attiguo al nuovo Tribunale.

“E’ nostro intendimento una volta completati i lavori in corso Gramsci – prosegue il primo cittadino – avviare quelli in via del Fante, vista l’ormai prossima apertura del nuovo Palazzo di Giustizia. Provvederemo a riqualificare anche la zona del parcheggio di Messina e Orlando e le strade che costeggiano il nuovo Tribunale dove sarà rifatta anche la segnaletica stradale. Il nostro obiettivo – ribadisce il Sindaco – è quello di avere una città senza barriere architettoniche, con marciapiedi più funzionali, sicuri e a dimensione di pedoni e disabili”.

Com. Stam.