A Campora San Giovanni si parlerà di Autismo il 2 aprile

In occasione del 2 aprile 2019: Giornata Mondiale di Sensibilizzazione per la Consapevolezza sull’Autismo, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, il mondo si tinge di blu per manifestare un segno di consapevolezza nei confronti di una sindrome cresciuta di 10 volte negli ultimi 40 anni , la Pro loco di Campora San Giovanni da il via alla settima edizione di “CAMPORA SI ILLUMINA DI BLU” nata nel 2013 , è una delle primissime giornate di sensibilizzazione sull’Autismo che si svolge in Calabria, cresciuta di anno in anno , ha visto è vede la partecipazione di Associazioni del territorio, Istituzioni, Medici, Giornalisti ed Esperti del Settore, tutti insieme per discutere, parlare e sensibilizzare sulla sindrome dell’autismo.

Anche quest’anno la giornata sarà caratterizzata da un importante convegno diviso in due parti, mattino con le scuole e pomeriggio con le istituzioni, il convegno vuole sottolineare che parlandone insieme ognuno per le proprie competenze si può apportare un contributo nelle famiglie che vivono ogni giorno la sindrome dall’autismo. Portare alla riflessione grandi e piccini significa contribuire alla presa della consapevolezza che “insieme si può’” sconfiggere l’emarginazione e il dolore per un carico che schiaccia chi ne è colpito.

