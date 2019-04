2^ Conferenza di Servizi per la presentazione del piano di zona 2018/2019 del Distretto Socio Sanitario N. 50 In Sindaco del Comune di Trapani Capofila del DSS n. 50

Mercoledì 03/04/2019 alle ore 11.00 presso la Sala ex Consiglio del Comune di Trapani Palazzo D’Alì , avrà luogo la 2^ Conferenza di Servizi per la presentazione del PDZ 2018/2019 in attuazione delle Linee Guida approvate giusta delibera di Giunta Regionale n. 377 del 12/10/2018 e giusto Decreto Presidenziale n. 699 del 26/11/2018, pubblicate sulla GURS del 07/12/2018.

La conferenza è aperta a tutti i cittadini del Distretto Socio Sanitario n. 50 (Trapani, Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice) nonché alle Associazioni, Organizzazioni Sindacali, Cooperative Sociali e Onlus.L’incontro è finalizzato alla presentazione delle azioni progettate per la Programmazione al PDZ 2018/2019 e approvate dal Comitato dei Sindaci anche a seguito di precedente concertazione con le parti sociali in data 04.03.2019 e 28.03.2019.La condivisione con le parti sociali ha infatti permesso una lettura dei bisogni del territorio e la formulazione di proposte progettuali orientate alla DISABILITA’ mediante percorsi di riabilitazione e percorsi di autonomia dei disabili mentali, con percorsi di inserimento lavorativo per i disabili e con servizi di trasporto verso i centri di cura, per all’area MINORI e all’educativa per il contrasto alla dispersione scolastica con l’attivazione di Centri di Aggregazione Giovanile, alla FAMIGLIA mediante l’attivazione di Centri per Famiglie sul Territorio del DSS n. 50 oltre che ad azioni di Assistenza e supporto all’Ufficio Distrettuale di coordinamento e controllo dei servizi.D’ALI

