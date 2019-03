‘Sicilia da vivere. Terre, mare, uomini’. L’Associazione Le Soste di Ulisse torna con l’appuntamento che celebra le eccellenze siciliane

Oggi, 31 marzo e domani 1 aprile Le Soste di Ulisse organizza uno speciale evento aperto al pubblico al Grand Hotel Minareto di Siracusa, per celebrare il territorio siciliano attraverso l’attività dei suoi 41 associati. Una festa aperta al pubblico, che condensa in un’unica esperienza tutto il lavoro che i soci svolgono giornalmente per far conoscere il lato più autentico della Sicilia.

Palermo – E’ il Grand Hotel Minareto di Siracusa la location che ospita l’edizione 2019 del grande evento di festa dedicato all’Associazione Le Soste di Ulisse, di cui è partner. Un appuntamento durante il quale gli associati si riuniscono per promuovere e rinnovare la propria mission di ambasciatori del territorio e delle eccellenze siciliane, condividendo la loro esperienza e il loro impegno quotidiano con il grande pubblico e la stampa nazionale.

La Sicilia è un luogo di storia millenaria, cultura e grandi tradizioni, una terra che ha dato i natali a grandissimi scrittori, poeti, storici, artisti. Ed è proprio questa terra dai tanti poliedrici volti, ricca ma anche generosa ed accogliente, ad aver ispirato alcuni imprenditori lungimiranti, innamorati della propria isola, nel volerla narrare in tutta la sua bellezza autentica. Nasce da qui l’Associazione Le Soste di Ulisse, che dal 2002, è impegnata nel trasmettere a turisti, visitatori e ospiti l’immensa tradizione enogastronomica siciliana, insieme all’accoglienza autentica delle sue residenze di charme. Al loro fianco partner come cantine e produttori di nicchia, intere filiere che credono nella qualità e nella sostenibilità. Tutto questo e molto altro ciò che troveranno i presenti alla festa che celebra l’attività dell’associazione, in programma il 31 marzo e 1 aprile a Siracusa presso il Grand Hotel Minareto. Il tema scelto per questa edizione è ‘Sicilia da vivere. Terre, mare, uomini’ e rappresenta un invito ad immergersi completamente e a scoprire questi luoghi, condividendone le bellezze paesaggistiche e monumentali, le storie e le tradizioni, ma anche le eccellenze che vanno dal cibo e dalle materie prime all’accoglienza. Per l’occasione, che quest’anno si preannuncia di altissima qualità, a sostegno della festa c’è un partner di eccezione come UniCredit, main sponsor dell’evento. Il programma prevede, nella giornata di domenica 31 marzo, un evento di Street Food all’aperto lungo la terrazza del belvedere con vista sull’isola di Ortigia, la parte più antica e affascinante della città di Siracusa. Un momento di condivisione, in cui è possibile conoscere più da vicino la creatività e la professionalità degli associati presieduti dallo chef Pino Cuttaia. Lo Street Food si svolge per l’intero pomeriggio della domenica, dalle 12.30 alle 17.00. Il giorno seguente, il programma prevede la Cena di Gala al ristorante Nesos, sempre all’interno del Grand Hotel Minareto. Qui, ogni chef dell’Associazione propone un proprio piatto gourmet a base di speciali materie prime, cucinando dal vivo per gli ospiti presenti in uno spazio con oltre 30 postazioni. La Cena di Gala sarà l’occasione per proclamare i nomi dei nuovi associati tra ristoranti e charming hotel sparsi in tutta l’isola. Infine, sul terrazzo con vista sulla baia, finale di serata con DJ set.

L’occasione di festa sarà anche un momento di riflessione e discussione tra operatori e stampa su tematiche legate all’accoglienza in ambito turistico ed enogastronomico. Nella mattinata del 1 aprile si svolgeranno infatti delle tavole rotonde su diversi temi, che nel finale saranno poi sintetizzati prospettando possibili scenari. A moderare l’incontro il giornalista Francesco Seminara.

