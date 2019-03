Montalbano Elicona (Me), consegnati i Decreti d’impegno per la riqualificazione della strada provinciale Falcone – Santa Barbara, Calderone (FI): “Collegamento fondamentale per raggiungere ospedali e autostrada”

Palermo: Stamattina, presso il Palazzo Municipale di Montalbano Elicona (Me), alla presenza del Sindaco, Filippo Taranto e accompagnato dal consigliere Fabio Ruggeri, l’on. Tommaso Calderone, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’ARS, ha presentato il progetto di riqualificazione della strada provinciale Falcone -Santa Barbara, consegnando anche i decreti d’impegno delle somme, propedeutici alle gare di appalto per un’arteria di 12 km, suddivisa in 2 lotti: il primo, che comprende un finanziamento di 1,5 milioni di euro; il secondo, per il quale saranno stanziati 1,38 milioni di euro.

“Un progetto d’importanza strategica per il territorio, per tanti aspetti. Innanzitutto perché con la riqualificazione, la strada da agricola diventerà la principale arteria che collega Montalbano Elicona con l’autostrada oltre che con le strutture dei comuni limitrofi, a cominciare da quelle ospedaliere. Inoltre, essendo stato insignito di recente del titolo di ‘Borgo più bello d’Italia’, Montalbano ha una spiccata vocazione turistica frenata fino ad ora solo dai pessimi collegamenti interni. Con tale progetto daremo il via a una serie di interventi che prevedono uno stanziamento complessivo di altri 9 milioni per riqualificare il territorio. Questa è la politica del fare”. A riferirlo è l’on. Tommaso Calderone, il quale ringrazia soprattutto l’Assessore alle infrastrutture e mobilità, on. Marco Falcone, “per la disponibilità e l’impegno preso nei confronti di un territorio che da tanti anni vive il disagio di convivere con strade fatiscenti e poco sicure”.

