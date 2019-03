“Il nostro bagaglio per andare da soli” Siamo nati per camminare 2019: al via l’ottava edizione

L’obiettivo è quindi puntato sugli spostamenti, non solo casa–scuola, ma anche all’interno della propria casa, della scuola e all’aperto. Il tema porta inoltre con sé una riflessione su come i genitori, gli insegnanti, i membri di una comunità, possono trovare un giusto equilibrio tra il desiderio di proteggere i bambini e quello di garantire il soddisfacimento del loro naturale bisogno di autonomia.

L’edizione 2019 sarà per questo, ancora di più, un’occasione importante per festeggiare un risultato straordinario e unico tra le metropoli italiane, frutto di anni di lavoro e dialogo tra la Associazione Genitori Antismog e le istituzioni: la proposta di Palazzo Marino di estendere la gratuità dell’uso dei mezzi pubblicia tutti i bambini e ragazzi sotto i 14 anni residenti a Milano.

“Un’occasione preziosa e di grande rilievo per i bambini e le bambine delle nostre scuole che aderiscono, che si inserisce in un percorso che anche il Comune di Milano porta avanti, attraverso iniziative come Scuola Natura: quello dell’autonomia. Oltre alla valenza ambientale, infatti, Siamo Nati per Camminare è un progetto che aiuta i più piccoli ad avere fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità e a vivere il quartiere e la città con una consapevolezza reale e non mutuata dallo sguardo degli adulti. E in qualche modo insegna anche agli adulti a fidarsi dei piccoli: in un circolo virtuoso che non può che far bene a tutta la società“, commenta l’Assessore all’Educazione Laura Galimberti.

“La nuova edizione di Siamo nati per camminare conferma il successo delle precedenti edizioni, che hanno sempre visto una grande e attiva partecipazione grazie anche alla connessione forte tra il tema dell’educazione ambientale e quello della conoscenza, giustamente intesi come strumenti per una crescita sana e consapevole, attenta al tempo stesso all’ambiente e alla propria salute“, afferma l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

“Milano si è data delle scadenze stringenti per abbattere il traffico soprattutto dei veicoli più inquinanti con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo in città. Stimolare i bambini a usare fin da oggi le gambe, la bicicletta, i pattini, insomma tutti i mezzi alternativi e sostenibili, perché domani non debbano avere sempre bisogno dell’auto è certamente la migliore delle strategie e anche la più divertente“, afferma Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Ambiente.

“Fondazione Cariplo punta sulle nuove generazioni, sui ragazzini che salveranno il mondo. Le nuove generazioni ci hanno dimostrato proprio in questi ultimi giorni come hanno a cuore l’ambiente e come sono in grado di introdurre nella loro quotidianità piccole abitudini anche quelle più semplici come il percorso casa-scuola. Fondazione Cariplo ha destinato al settore Ambiente dal 1991 ad oggi oltre 150 milioni di euro in parte destinati proprio a progetti di educazione alla Mobilità sostenibile“, afferma Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo. “Siamo infatti convinti che la sensibilizzazione alle tematiche ambientali e il semplice rispetto dell’educazione civica potranno offrire ai ragazzi un futuro migliore“.

I premi. Saranno tanti, anche per questa edizione di Siamo nati per camminare, i premi attribuiti ai vincitori in occasione della premiazione finale. Grazie al rinnovato accordo con il Comune di Milano– Assessorato alla Cultura, come avvenuto negli ultimi anni, i bambini delle classi vincitrici avranno la possibilità di assistere gratuitamente ad alcuni degli spettacoli per ragazzi più belli della stagione del Teatro alla Scala e Piccolo Teatro. E potranno inoltre orgogliosamente far entrare gratuitamente all’Acquario Civico o al Museo di Storia Naturale un primo adulto che li accompagna, mentre un secondo adulto pagherà 3 euro invece di 5 (2 maggio-31 dicembre 2019).

Tra i premi previsti vi saranno anche 40 abbonamenti gratuiti annuali offerti da BikeMi con Clear Channel. Giochi Preziosi darà invece in omaggio una fornitura di 25 trolley GoPop per una delle classi vincitrici, Granarolo offrirà la merenda all’evento conclusivo e Cooperativa Demetra e i Ludosofici organizzeranno dei laboratori didattici per le classi vincitrici.