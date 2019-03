Sabrina Figuccia(Udc): Tari, aumenti in arrivo. Si salvi chi può!

Ancora volta nell’analisi dei documenti prodotti da questa amministrazione e da tutti i suoi organi, interni ed esterni emerge un totale scollamento dalla realtà.

Dal lungo testo del “Piano finanziario 2019 degli interventi relativi alla gestione dei rifiuti urbani” si evincono una serie di anomalie. Ad affermarlo Sabrina Figuccia consigliere comunale dell’Udc che prosegue: ” si parte da “potenziali maggiori costi non contemplati, derivati dalla effettiva vita residua della sesta vasca”, come se decine di tecnici all’opera, complessi studi, onerose ricerche e magari l’elite dei consulenti esterni non fossero in grado di ottenere dati certi. Si valuta inoltre la possibilità di effettuare nuove assunzioni per un numero di 264 unità e per un costo di € 3.687.924, senza entrare nel merito della qualità sei servizi erogati, che è o forse meglio dovrebbe essere, uno dei parametri principali per calcolare le tariffe della TARI, tassa che ricordiamolo copre interamente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.Da quanto inoltre riportato nel documento sembrerebbe che tutto funzioni a meraviglia. Raccolta dei rifiuti effettuata con frequenza giornaliera, salvo rare eccezioni, ma chiariamolo “il mancato svuotamento di alcuni cassonetti dipende da cause estranee all’azienda”, almeno così dicono i vertici della Rap.Persino il servizio di spazzamento manuale viene considerato assolutamente virtuoso coprendo il 95% della rete viaria cittadina dal lunedì al sabato inclusi festivi infrasettimanali. Insomma, la città brilla, ma i cittadini non se ne accorgono.L’azienda dichiara addirittura di mettere in atto indagini di customer satisfaction per migliorare le performance del servizio e di effettuare revisioni puntuali anche con ausili informatici innovativi.A detta sempre della RAP vengono effettuati per garantire il giusto decoro delle zone centrali e monumentali, servizi speciali, ma questo non lo facciamo sapere a tutti quei turisti che hanno portato a casa il ricordo di importanti monumenti accostati a cumuli di rifiuti. A tutte queste contraddizioni si aggiunge un’analisi molto critica della SRR, che oltre a sottolineare l’assenza di una relazione in cui vengano indicati, tra le altre cose i livelli di qualità del servizio, ai quali deve essere commisurata la tariffa, mette nero su bianco un aumento dei costi del servizio di circa 6 milioni di euro pari al 4,76%, visto che si passa da €114.559.517,24 a € 120.282.573,10. Costi che come prevedono le vigenti normative saranno totalmente coperti dalla Tari a carico dei contribuenti. Insomma nessuno lo dice, ma appare evidente che sono in arrivo aumenti salati. Palermitani preparatevi il buon Orlando ha in serbo per noi ancora una bella dose di tasse.

Com. Stam.