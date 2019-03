Palermo: Polizia Municipale. Info viabilità “ViviCittà, domenica 31 marzo

La polizia municipale rende noto che domenica 31 Marzo p.v. si svolgerà la 36a edizione della manifestazione podistica “VIVICITTA’ DI PALERMO” con partenza alle ore 9:30 dal Giardino Inglese.

Con l’ordinanza n. 341 c.a. sono state emanate delle limitazioni alla circolazione veicolare che prevedono dalle ore 07,00 alle ore 15,00 la chiusura al transito veicolare di via Libertà da viale Lazio alle piazze Castelnuovo/R. Settimo dalle ore e instaurati dei divieti di sosta nelle vie adiacenti il Teatro Politeama così riassumibili:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COTTA, AMBO I LATI, DALLE ORE 00,00 ALLE ORE 15,00, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 31 MARZO 2019, DELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE :

VIA LIBERTA’ Tratto compreso tra le piazze R. Settimo/Castelnuovo e Mordini/Crispi: Nelle carreggiate laterali;

PIAZZA R. SETTIMO Intera piazza;

VIA EMERICO AMARI Tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia;

VIA ISIDORO LA LUMIA Tratto compreso da via F. Turati a via E. Amari;

VIA FILIPPO TURATI Intero tratto;

VIA D. SCINA’ Tratto compreso da piazza Sturzo (esclusa) a via Turati;

PIAZZA CASTELNUOVO Tratto compreso da via Libertà a vie Dante/XX Settembre;

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE:

VIA LIBERTA’ Nel tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) e le

piazze Crispi/Mordini (escluse):

chiusura al transito veicolare, dalle ore 06,00 alle ore 15,00 e

comunque sino al termine della manifestazione del 31 marzo 2019;

Nel tratto antistante la via Giorgio Montisoro:

chiusura al transito pedonale del marciapiede, per una superficie di mq 45,00, per il montaggio della regia mobile radiofonica, dalle ore 01,00 alle ore 15,00 e comunque sino al termine della manifestazione del 31 marzo 2019, a condizione che sia garantito la continuità del marciapiede per far transitare i pedoni in sicurezza;

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 15,00, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA XXXVI VIVICITTA’, DEL 31 MARZO 2019 DELLE SOTTOELENCATE VIE E PIAZZE :

VIA DELLA LIBERTA’ Tratto compreso da viale Lazio (esclusa) alle

piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;

Strada di collegamento tra le vie Libertà

e R. Settimo m in adiacenza alle piazze

Ruggero Settimo/Castelnuovo Intera carreggiata

PIAZZA R. SETTIMO Intera piazza;

VIA EMERICO AMARI Tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia;

VIA ISIDORO LA LUMIA Tratto compreso da via F. Turati a via E. Amari;

VIA D. SCINA’ Tratto compreso da piazza Sturzo (esclusa) a via Turati;

VIA FILIPPO TURATI Intero tratto;

VIA G. DAITA Nel tratto compreso da via Nicolò Gallo e piazza R. Settimo;

I veicoli provenienti da Simone Corleo in direzione via G.

Daita, dovranno svoltare a destra e/o a sinistra per via Nicolò

Gallo;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, in direzione

via N.Gallo, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA DUCA DELLA VERDURA Nel tratto compreso da via Libertà a via V. Di Marco:

I veicoli dei residenti e dimoranti ricadenti nel tratto sopra descritto e di piazza A. Gentile, che potranno transitare “a passo d’uomo” in direzione piazza A. Gentile, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M.

Nel tratto compreso da via V. Di Marco a via Gen. A.

Dalla Chiesa:

Istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto;

VIA VINCENZO DI MARCO I veicoli all’intersezione con via Duca Della Verdura, dovranno

svoltare a sinistra in direzione via Marchese di Villabianca;

PIAZZA A. GENTILI Intera piazza;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA NOTARBATOLO Nel tratto compreso da via Libertà/M.se Ugo a via Petrarca:

Istituzione del senso unico, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti ricadenti nel tratto sopra descritto e nel largo degli Abeti, che potranno transitare “a passo d’uomo” in direzione largo degli Abeti, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M.

I veicoli che transitano in direzione via Libertà, all’intersezione

con via Petrarca, dovranno svoltare a sinistra in direzione via G.

Di Marzo;

VIA MARCHESE UGO I veicoli all’intersezione con via Notarbartolo, dovranno

svoltare a sinistra in direzione via Petrarca;

VIA ARIOSTO Tratto compreso da via T. Tasso a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA ARIMONDI Tratto compreso da via V. Di Marco a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA M. RAPISARDI Tratto compreso da via T. Tasso a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA G. GIUSTI Tratto compreso da via T. Tasso a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA D’ANNUNZIO Tratto compreso da via U. Foscolo a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA S. CUCCIA Tratto compreso da via D. Di Marco a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA F. CORDOVA Tratto compreso da via M. D’Azeglio a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA PRINCIPE DI PATERNO’ Tratto compreso da via Sabotino a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA G. BONANNO Tratto compreso da via M. D’Azeglio a via Libertà

VIA VODIGE Tratto compreso da via Montenero a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VICOLO PANDOLFINI Tratto compreso da via Montenero a via Libertà;

I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta

sorveglianza degli Agenti della P.M.

VIA GEN DI GIORGIO I veicoli all’intersezione con via Libertà, dovranno proseguire

dritto per viale Lazio;

PIAZZA L. STURZO I veicoli provenienti dalle vie Roma e B. Gravina, dovranno

proseguire per via D. Scinà, in direzione mare “Borgo

Vecchio” o per via Bertolino Giuseppe Puglisi;

PIAZZA A. MORDINI I veicoli provenienti dalla via G. La Farina, dovranno

proseguire per via Marchese Ugo o per la laterale di monte

di via Libertà;

PIAZZA F. CRISPI I veicoli provenienti dalla via delle Croci, dovranno

proseguire per via Simone Corleo o per via A. Borrelli;

VIA GIORGIO MONTISORO A ml.5,00 dall’intersezione con via Libertà, sosta

consentita a n°1 ambulanza, al servizio dei partecipanti

alla manifestazione;

PIAZZA ESEDRA MATTEOTTI A ml.5,00 dall’intersezione con via Libertà, sosta

consentita a n°1 ambulanza, al servizio dei partecipanti

alla manifestazione;

PIAZZA CASTELNUOVO Tratto compreso da via Libertà a via Dante:

Istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto;

VIA DANTE Tratto compreso da piazza Castelnuovo a via XX Settembre:

Istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto; I veicoli provenienti dalla via N. Garzilli, dovranno proseguire per via Dante, in direzione via Serradifalco o per via XX Settembre.-

Com. Stam.