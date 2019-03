10 anni di Erasmus per giovani imprenditori: un decennio dopo, più forte che mai!

Sin dal suo avvio nel 2009, il programma Erasmus per giovani imprenditori (EYE) ha contribuito a facilitare oltre 7.000 collaborazioni tra aspiranti imprenditori ed esperti in tutta l’UE, consentendo a oltre 14.000 imprenditori di beneficiare di questo programma finanziato dall’UE.

In 10 anni, il programma ha aiutato gli imprenditori nello stimolare pratiche commerciali innovative, sviluppare nuovi prodotti e servizi ed espandersi in nuovi mercati.Rita Quisillo, coordinatrice del Dipartimento di Cooperazione Europea del CESIE, organizzazione intermediaria leader del progetto StartUp2 del programma, ha dichiarato:

“Questo è un programma unico che offre risultati reali tangibili. Il che è estremamente gratificante per noi. Sostenere gli imprenditori concretamente nello sviluppo e nella realizzazione della loro idea imprenditoriale non ha prezzo. Inoltre, la collaborazione tra imprenditori nuovi e imprenditori ospitanti, che spesso prosegue anche dopo lo scambio, favorisce la crescita aziendale e ciò ha ripercussioni positive anche sulle nostre economie locali”.

Il direttore del programma COSME della Commissione europea presso la direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI Kristin Schreiber ha affermato:

“Erasmus per giovani imprenditori è molto apprezzato dagli imprenditori perché li aiuta a rilanciare la propria attività in modo tangibile. Aiuta a creare nuove aziende e posti di lavoro e sostiene gli imprenditori nel loro percorso verso la crescita. Ad esempio, tra il 2014-2016, sono state create oltre 250 nuove aziende e oltre 2.000 posti di lavoro grazie all’esperienza EYE. Voglio vedere questo programma crescere di importanza, con imprenditori sempre più di successo, più start-up e più PMI che crescono sempre più”.

Il programma EYE facilita lo scambio di esperienze imprenditoriali e gestionali in tutta l’UE. Si abbina un imprenditore di nuova costituzione o aspirante tale con un imprenditore esperto che gestisce una piccola impresa in un altro paese. Lo scambio è parzialmente finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma COSME, il programma europeo per le piccole e medie imprese.

Per sottolineare l’impatto del programma, Nelly Davtyan e Ioannis Polychronakis sono stati premiati come imprenditori EYE del decennioin occasione della cerimonia di premiazione tenutasi a Bruxelles il 18 marzo. L’evento ha riunito la rete di quasi 200 centri di contatto locali che implementano il programma in tutta Europa, oltre a membri del Parlamento europeo e rappresentanti della Commissione europea, l’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME).

Informazioni sui vincitori

Nelly Davtyan (Armenia) è stata premiata come EYE New Entrepreneur of the Decade. Nel 2016 Nelly ha messo insieme un team di esperti sviluppatori IT e ha fondato IT Solutions, un’azienda per applicazioni mobili e basate sul web. Dopo il suo scambio a Malta nel 2018, Nelly è riuscita a trasformare la sua start-up in un’azienda IT in crescita sostenibile con l’aiuto del programma EYE e del suo imprenditore ospitante. Nelly aspira a incoraggiare sempre più giovani donne provenienti da piccoli realtà a gestire la propria attività.

Nella categoria EYE Host Entrepreneur of the Decade, il premio è andato a Ioannis Polychronakis (Grecia). Ioannis gestisce un’azienda a conduzione familiare nel settore della progettazione e della costruzione, offrendo servizi di progettazione / costruzione, consulenza personalizzati sull’isola di Creta. L’azienda si concentra sulla conservazione naturale, implementando soluzioni per l’ambiente (case passive energetiche, soluzioni di energia verde, soluzioni di riciclaggio). Da quando è entrato a far parte dell’EYE nel 2015, Ioannis ha ospitato 5 nuovi imprenditori di vari paesi.

Com. Stam.