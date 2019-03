Arte & Design “ricostituenti per la sopravvivenza umana”. Incontro all’Accademia BB.AA. ‘Michelangelo’ di Agrigento

Oggi,venerdì 29 marzo in Accademia, vi aspettiamo per le 16,30. Una lectio condotta da Barbara Pietrasanta e Antonio Dalle Rive, ci spiegherà quanto l’Arte e il Design, siano corroboranti per la vita stessa.

L‘appuntamento per l’incontro Arte& Design “ricostituenti per la sopravvivenza umana”è in via Bac Bac 7. Barbara Pietrasanta: Artista e communication designer si occupa di arte, comunicazione e linguaggi visivi.

Vive a Milano ma è spesso in viaggio in Estremo Oriente, luogo da cui trae lezioni di vita e arricchimenti per una mediazione consapevole con il vivere occidentale.

Co-Founder di Anyway Comunicazione è autrice del saggio L’ideogramma al neon. Comunicazione, pubblicità e lifestyle in Cina Ediz. Lupetti, nato dalla sua lungua esperienza di insegnamento e lavoro nella Terra di Mezzo, scrive di arte e cultura su Thetravelnews e Artlantide. Altre info su https://barbarapietrasanta.info/about/

Antonio Dalle Rive: Direttore marketing e web marketing. Inizia la sua attività a Milano nei settori della Fotografia pubblicitaria e della Produzione Video all’inizio degli anni 80, trasferendosi, in seguito, a New York, dove segue corsi di specializzazione nell’area Media e lavora con Alberto Rizzo, nei campi della regia e della produzione di commercials. Nel 1985 fonda l’Agenzia Pubblicitaria Anyway, che opera in vari settori merceologici, sia italiani che esteri.

Altre info al link https://www.anywaygroup.net/chi/antonio-dalle-rive/

