Ponte Cassibile, Cannata (FI): “Investimento da 3 milioni per il restauro”

Palermo: “In dirittura di arrivo il progetto che prevede un investimento di tre milioni di euro per l’intervento di restauro del ponte di Cassibile, il suo recupero statico, l’incremento della robustezza strutturale, mantenendo invariato l’aspetto architettonico attuale”.

Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia. “Nel mese di agosto 2018 – spiega la Parlamentare – già mi interessai, con un’interrogazione parlamentare, sullo stato di salute dei ponti e dei viadotti nella provincia di Siracusa, alcuni dei quali di vetusta costruzione, primo tra tutti quello in questione e l’assessore regionale alle infrastrutture Falcone si attivò prontamente per effettuare un monitoraggio atto a verificarne le condizioni di sicurezza e le iniziative in essere per il consolidamento strutturale”.

“Ho, da ultimo – aggiunge Cannata – incontrato l’ing. Mele, responsabile coordinamento territoriale Sicilia di ANAS, società che provvede alla sorveglianza dell’opera d’arte con ispezioni trimestrali a cura dei tecnici e annuali in capo agli ingegneri.

Per il ponte Cassibile sono ultimate le indagini strutturali finalizzate alla progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria di restauro conservativo. Si ricorda, infatti, che tale determinazione è stata individuata a seguito del provvedimento D.D.G. N.48 del 26/01/2015 della Soprintendenza di Siracusa, che ha stoppato il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte stesso, già predisposto da Anas, perché manufatto di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs. N. 42 del 22/01/2004. Per l’intervento di restauro è stato programmato, come detto, il finanziamento di 3 milioni, secondo il Piano di manutenzione delle opere d’arte 2018/2023 dell’Anas.”

“Quanto alle azioni previste – prosegue la componente della Commissione Attività produttive – entrando nei dettagli, si tratta di interventi di rinforzo mirati a compensare le carenze strutturali causate dal degrado fisiologico, intervenendo pertanto con tecniche di ripristino poco invasive che non alterano la geometria strutturale in modo tale da rispettare le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Siracusa, essendo l’opera vincolata. Nello studio degli interventi di rinforzo da attuare sulla struttura si è adottato un moderno approccio progettuale applicando i concetti di durabilità e robustezza strutturale. La metodologia di intervento prevede in linea generale la rimozione del calcestruzzo ammalorato tramite appositi macchinari che regolano con precisione la profondità di scarifica da eseguire, la pulizia delle armature esistenti da tutte le parti corrose e l’integrazione con armature di acciaio per il ripristino della capacità resistente nelle sezioni che lo richiedono”.

“A inizio mese – spiega ancora la Parlamentare – il progettista ha acquisito i risultati delle indagini da laboratorio effettuate sui materiali e sulla base delle analisi di calcolo svolte si sta procedendo ora a rielaborare il progetto con l’intento di ultimarlo per fine aprile. Nel frattempo si dovrà produrre la documentazione necessaria alla richiesta di parere della Sovrintendenza”.

“Entro, quindi, fine maggio o inizio giugno – aggiunge Cannata- si conta di procedere alla gara d’appalto per la ripresa di questo manufatto di importanza storica, che, prima dell’apertura del tratto di autostrada da Siracusa a Rosolini , rappresentava l’unico collegamento tra il nord e il sud della provincia e che, nei fatti, per moltissime situazioni e realtà ancora oggi è così, sì pensi ai trattoristi e altri mezzi agricoli cui è impossibile percorrere l’autostrada”.

“Ho inoltre chiesto all’Anas – conclude la Vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione – di attuare un programma di lavori tale da garantire la continuità veicolare durante le fasi esecutive di realizzazione degli interventi, in quanto la SS 115 rappresenta, come detto, un importante arteria per i mezzi, sia agricoli, sia civili che di soccorso.”

