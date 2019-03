Istituzione della Questura di Monza e della Brianza con contestuale soppressione del Commissariato di Monza

Si comunica che con Decreto del Capo della Polizia è stata istituita la Questura di Monza e della Brianza con contestuale soppressione del Commissariato di PS Monza, articolazione della Questura di Milano, a partire dalla data del 14 aprile 2019.

Questo Commissariato, nelle more dell’istituzione della Questura, trasferirà gli attuali uffici dalla sede di via Romagna 40 alla nuova struttura sita in via Montevecchia s.n.c.

Le operazioni di trasferimento degli uffici aperti al pubblico avranno inizio il giorno 5 aprile 2019 con le sottoindicate modalità:

UFFICIO DENUNCE:

Rimarrà chiuso sabato e domenica 6-7 aprile 2019 e riaprirà lunedì 8 aprile presso la nuova sede di via Montevecchia s.n.c.

UFFICIO IMMIGRAZIONE:

Rimarrà aperto fino al 5 aprile 2019 in via Romagna 40, sarà chiuso in data lunedì 8 aprile 2019 per verifiche tecniche e riaprirà al pubblico in data 9 aprile 2019 presso la nuova sede di via Montevecchia.

UFFICIO LICENZE/ARMI

Rimarrà aperto fino al 5 aprile 2019 in via Romagna 40, sarà chiuso in data lunedì 8 aprile 2019 per verifiche tecniche e riaprirà al pubblico in data 9 aprile 2019 presso la nuova sede di via Montevecchia.

UFFICIO PASSAPORTI

Rimarrà aperto fino a martedì 9 aprile 2019 presso la sede di via Romagna 40 e riaprirà il giorno 11 aprile presso la nuova sede di via Montevecchia s.n.c.

PER TUTTI GLI UFFICI SOPRINDICA RIMANGONO INVARIATI GLI ORARI DI APERTURA ATTUALMENTE IN VIGORE, AD ECCEZIONE DI LUNEDI’ 15 APRILE 2019 GIORNO DI CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA QUESTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA

CS