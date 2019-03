Museo Pepoli di Trapani: presentazione dei corsi A.S.T.A. e HOST

Oggi, mercoledì 27 marzo, ore 10.00, al Museo Pepoli di Trapani, si svolgerà la conferenza di presentazione del Corso A.S.T.A.-Alta Scuola di Turismo Ambientale e del Corso HOST Avviamento e gestione strutture turistiche.

All’incontro di presentazione interverranno: Luigi Biondo, direttore del Polo Museale della provincia di Trapani, Maurizio Giambalvo di Vivilitalia per il corso A.S.T.A., Saverio Panzica, esperto e direttore del corso HOST, Giuseppe Clemente, Legambiente Pizzo Cofano, Enzo Benigno, Legambiente Trapani Erice, oltre a rappresentanti delle Amministrazioni locali che aderiscono e partecipano all’iniziativa.

I corsi si rivolgono a operatori del settore turistico, piccoli e medi imprenditori locali, manager, tour operator, esperti in pianificazione ambientale e del territorio, funzionari di amministrazioni pubbliche, responsabili, guide turistiche e ambientali, dipendenti e consulenti di aree protette, che intendano perfezionare il proprio percorso formativo e le proprie competenze nel settore del management turistico ambientale, sia per l’avviamento che per l’ottimizzazione delle attività di accoglienza e di promozione del territorio.

Il corso A.S.T.A.

Voluto e proposto dai due nuclei di Legambiente di Pizzo Cofano e di Erice Trapani, A.S.T.A.-Alta Scuola di Turismo Ambientale, è uno “strumento” di alta formazione tenuto da Vivilitalia e diretto da Sebastiano Venneri, vicepresidente di Legambiente. Organizzato da AlfaMedia Italia, si terrà dal 6 all’11 maggio al Fondo Auteri, a Sant’Andrea di Valderice, luogo emblematico nel territorio dell’agro ericino, gestito da “Voglia di Vivere”, cooperativa sociale finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, partner dell’organizzazione. Il corso si occuperà di governance, creazione del prodotto turistico ambientale, promo-commercializzazione delle tipicità, e di tecniche e tematiche ad ampio raggio finalizzate a creare un sistema integrato sul territorio che concretizzi la risorsa ambiente come prima occasione di sviluppo turistico. Un percorso intensivo fortemente incentrato sul metodo learning by doing e collaborative learning, attraverso esperienze dirette sul territorio e attività in aula.

Il corso HOST

Il corso intende offrire un quadro esaustivo della normativa di riferimento del comparto turistico e un valido accompagnamento per tutti gli adempimenti burocratici e fiscali indispensabili per avviare le strutture ricettive e le locazioni turistiche/brevi, al fine di favorire lo sviluppo d’imprese del turismo. Al tempo stesso, è lo strumento giusto per ottimizzare le competenze di coloro che già operano nel settore, nel rispetto della legalità e della libera concorrenza nel mercato turistico globale. Il corso è rivolto a chi desidera acquisire conoscenze e competenze per avviare una nuova attività gestionale nell’ambito della ricettività turistica o intende migliorare la propria attività d’impresa e renderla maggiormente competitiva sul mercato turistico globale.

Com. Stam.