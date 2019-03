Corpi Civili di Pace, volontariato nelle aree a rischio di conflitto o in emergenza ambientale

Dopo i primi progetti sperimentali dei Corpi Civili di Pace avviati a giugno del 2017, è finalmente stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di 130 volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

Partono infatti 15 nuovi progetti FOCSIV in America Latina, Africa ed Albania per 54 volontari.Le domande di presentazione con la relativa documentazione vanno presentate entro l’8 aprile 2019.FOCSIV è stato uno tra i primi Enti di impiego di SC a promuovere progetti specifici aventi l’obiettivo di costruire percorsi di pace attraverso la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle comunità locali. Nel primo bando dei CCP ha coinvolto 30 volontari per 5 progetti in Ecuador, Perù, Guinea Bissau e Kosovo. Finora solo un centinaio di giovani hanno avuto l’opportunità di prendere parte ai progetti previsti dalla legge di stabilità a fronte di uno stanziamento di fondi inizialmente destinato all’impiego di 500 giovani volontari d’età compresa fra i 18 e i 29 anni.Nel bando appena pubblicato, FOCSIV cerca 54 volontari da inserire nell’ambito di 15 progetti in 8 paesi: oltre ai confermati Ecuador e Perù, si aggiungono Albania, Senegal, Bolivia, Brasile, Colombia e la Palestina (in un progetto con capofila la Federazione SCS/CNOS Salesiani).Le aree d’intervento in cui opereranno i volontari nei progetti CCP FOCSIV riguardano situazioni di post conflitto, emergenze ambientali, educazione alla nonviolenza. In particolare:

In Bolivia, Ecuador e Perù i progetti mirano ad intervenire in situazioni di emergenza ambientale.

In Albania, Senegal, Colombia, Brasile, Perù, Ecuador i progetti riguardano situazioni di post conflitto in cui i volontari opereranno nei diversi ambiti dell’educazione alla nonviolenza, protezione dei rifugiati, lotta alla discriminazione, educazione ai diritti fondamentali.



Tutti i dettagli sui progetti, le attività dei volontari, i requisiti specifici richiesti per ciascun progetto sono on line: consultare la pagina web da qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani