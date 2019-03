Carenza di medici. Si richiamano quelli già in pensione

Roma. Si aggrava la carenza di medici negli ospedali italiani e per colmare i vuoti in organico si stanno richiamando in servizio quelli già in pensione.

Accade in Veneto, dove il governatore Luca Zaia ha deciso di scrivere una delibera, con la quale si prevede la possibilità di assumere a tempo determinato medici già in pensione, a causa della difficoltà a reperire quelli “giovani” per coprire i vuoti negli ospedali. Nella regione infatti ad ottobre sono stati messi a concorso 246 posti per dottori, ma i candidati in graduatoria sono risultati soltanto 118.

L’idea di Zaia l’hanno avuta già alla Regione Molise, dove si è concesso all’Asl di provare a richiamare al lavoro chi è uscito dal servizio per raggiunti limiti di età ed ha fatto clamore il caso dell’anestesista Giampiero Giron di Villa Salus a Mestre, che a 85 anni suonati va ancora in sala operatoria per mancanza di sostituti. Ma la difficoltà a trovare medici è ovunque lungo tutta la Penisola, dove la mancanza di camici bianchi pare sia dovuta al numero ridotto di posti nelle scuole di specializzazione, rispetto a coloro che sono già o stanno andando in pensione. Secondo Anaao, il sindacato dei medici ospedalieri, infatti da qui al 2025 ci saranno circa 16mila medici in meno nelle corsie. Un vero buco nero.

Ciro Cardinale

