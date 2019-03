L’Instituto Cervantes di Palermo organizza un laboratorio di fotografia poetica dal titolo “Parlami agli occhi. Omaggio a Joan Brossa”

In occasione del centenario della nascita di Joan Brossa, (19 gennaio 1919-30 dicembre 1998), l’Instituto Cervantes di Palermo organizza un laboratorio di fotografia poetica a cura di David Perez e Ana Yedros.

Joan Brossa si considerava prima di tutto un poeta. La poesia visiva di Brossa, nella quale la parola è usata come segno, e l’immagine come significativo, è stato uno dei campi in cui l’autore ha lavorato più intensamente. Il rapporto di Brossa con la fotografia è stato diretto nel caso della collaborazione con il fotografo Chema Madoz, che ha portato all’edizione di Fotopoemario. Una serie di dodici poesie visive e dodici fotografie in cui, secondo Gloria Bordons “Si tratta della ricerca stessa di un effetto poetico, dello stesso tipo di comunicazione, dell’espressione dello stesso concetto sulla vita e la quotidianità”, anche se gli autori usano mezzi diversi.

Il laboratorio, che si svolgerà nelle giornate del 25 e 26 marzo, sarà diviso in tre sessioni. Nella prima sessione sarà affrontato lo studio di autori che usano la fotografia come espressione dell’ineffabile, e le caratteristiche che definiscono la fotografia poetica. La seconda sessione sarà dedicata alla condivisione di diverse riflessioni sul lavoro proposto e l’attivazione del processo creativo attraverso diverse formule ed esperimenti. La terza sessione analizzerà i diversi mezzi disponibili per convertire concetti e immagini in un’opera poetica. Il fotolibro, il libro dell’artista, la mostra, il blog e i social network saranno i formati possibili scelti dagli studenti per creare il proprio fotopoemario personale.

Il laboratorio sarà in lingua spagnola e si svolgerà per una durata complessiva di 12 ore presso la sede dell’Instituto Cervantes di Palermo, Via Argenteria Nuova 33, Palermo. Gli orari saranno i seguenti: lunedì 25 marzo: 09:30-13:00 e 14:00-18:00; martedì 26 marzo: 09:30-14:00. È previsto a fine laboratorio il rilascio di un certificato di partecipazione.

Costo del laboratorio: 25 €

Com. Stam.