Gastrograffiti Contest ‘19 Performance di arte urbana e cultura gastronomica

Oggi, domenica 24 Marzo, dalle 10,00 alle 18,30 si svolgerà, in Piazza della Pace, 1, a Parma, il Contest Nazionale di graffiti Gastro Graffiti Contest, aperto ai writers, residenti in Italia, dai 16 anni in su con una buona capacità tecnica.

Il contest, lanciato ai primi di Marzo, ha raccolto adesioni superiori alle aspettative in pochissimi giorni. Per questo motivo gli organizzatori hanno elevato da 10 a 16 il numero degli artisti ammessi alla competizione con molte proposte di buon livello. Gli Artisti vengono da ogni parte d’Italia e dalla Francia.

Il coordinamento è stato affidato all’Associazione Culturale e di Promozione Sociale McLuc Culture con il sostegno del Comune di Parma, Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili. Il tema “Gastronomia” invita a una ricerca, attraverso le opere di graffiti, nell’universo gastronomico, il cibo, gli ambienti e i luoghi del territorio di Parma. La cultura agroalimentare, la visione culturale, popolare, storica e contemporanea della gastronomia. Gli artisti ammessi sono stati selezionati in base ai progetti proposti, alla qualità, alla congruenza ed originalità. Visionarietà e ironia contribuiranno a ispirare i/le writers, nella realizzazione delle opere.

Il Contest fa parte del ricco programma di Like Parma – Gastronomy LAB 23- 24 marzo 2019. In occasione delle giornate FAI di Primavera e in occasione di I Like Parma, il Palazzo della Provincia di Parma di Piazza della Pace 1 apre le porte. E’ anche una occasione per visitare la Sala Consigliare con laboratori per bambini e ragazzi. Il Palazzo della Provincia è sede temporanea del laboratorio aperto che successivamente troverà sede nel complesso monumentale del San Paolo. Tutti i contenuti della progettazione del laboratorio aperto hanno, come punto di ispirazione, la cultura dell’eccellenza agroalimentare.

Gli Artisti ammessi sono sedici: Cruel X, D.Mace, Esir, Fraise 2, GioJa, Kasy23, Mush, Octofly Art, Oneback, Pmg, Senka Semak, Syruppina, Tackle Zero, Tommy Sper, 3Vetro, Web3. Realizzeranno le opere nell’area antistante il Palazzo della Provincia. Il pubblico potrà assistere durante i lavori e sarà invitato a votare dal pomeriggio sino alle 18,30. Ora intorno alla quale saranno comunicati i vincitori. Il pubblico avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza con un valore di giudizio pari al 30%. I voti del pubblico saranno sommati a quelli della giuria professionisti con un valore di giudizio del 70%. I giurati sono: Bibbito Writer, da oltre 10 anni, di fama nazionale. Figlio d’Arte grazie al padre pittore. E’ grafico e si occupa di servizi pubblicitari nell’azienda di famiglia. Ha partecipato a numerose jam di graffiti nazionali e internazionali. All’attivo diverse esposizioni. Una sua personale è in corso a Reggio Emilia. Ha organizzato diverse jam con artisti di fama nazionale. Prof.ssa Gloria Bianchino Coordinatrice dei dipartimenti del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dall’89 al 2014. Si occupa di grafica satirica, disegno critico della moda, disegno industriale e arti decorative, arte contemporanea. Ha pubblicato diversi saggi. Consulente, redattore per l’Enciclopedia della Moda della Treccani. Convegni e seminari alla Biennale di Venezia, al Politecnico di Torino e di Milano, allo IUAV di Venezia, all’Università La Sapienza di Roma. Docente del corso di laurea in Conservazione dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Parma, docente di Storia dell’Arte contemporanea e della moda presso l’Università IULM di Milano Professor Gianantonio Cristalli di Bologna, diploma in Scultura presso Accademia di Belle Arti di Bologna. E’ docente di Discipline Plastiche presso il Liceo Artistico Toschi di Parma. Ha all’attivo esposizioni su tutto il territorio nazionale. Leonardo Spadi Consigliere comunale Deleghe: Rapporti con le rappresentanze studentesche. Partecipazione giovanile e welfare dello studente universitario. Commissione Cultura, Scuola, Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero. Studente presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi Parma. Tra i suoi interessi collezionismo, sport e cultura, con particolare interesse della Storia di Parma. Zedd Uno dei primi writer di Parma fin dal 1987. Ha organizzato le prime convention a Parma e fondato la prima crew di graffiti di Parma. I “city rats”. Skater da sempre, ha iniziato molto giovane e ha portato avanti

per anni questa disciplina insieme al fratello e campione nazionale di skateboard Marco Cavallo. E’ regista, documentarista, videomaker. Autore di videoclip rap dagli anni 90 con artisti di fama nazionale.

Questi i premi 1° premio 500€ 2° premio 250€ 3° premio 150€

In base alla valutazione della giuria, le opere vincitrici potranno essere esposte presso il Palazzo della Provincia prima e successivamente nel complesso monumentale dei Chiostri di San Paolo. Regolamento completo e form di iscrizione su www.mclucculture.it Gastro Graffiti Contest 2019. 24 Marzo 2019 dalle 10.00 alle 17.00, in Piazzale della Pace 1. Parma. Di fronte al Palazzo della Provincia. Gastro Graffiti Contest 2019 è una iniziativa inserita nel programma I like Parma – Un patrimonio da vivere è stato ideato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma insieme alla Delegazione FAI di Parma con il patrocinio dell’IBC – Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, dell’Università di Parma e in collaborazione con queste istituzioni e realtà culturali del territorio: Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma, Antica Farmacia +, Archivio di Stato, Associazione McLuc Culture, Associazione Parma Color Viola, Associazione Rinascimento 2.0, CoderDojo Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Corale Città di Parma, Corale Giuseppe Verdi, Coro Paer, Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma, Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, Gruppo Strumentale Bandistico di Felino, Itinera Emilia, Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi”, MIBAC- Polo Museale dell’Emilia – Romagna, Musei del Cibo, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, Museo Glauco Lombardi, Parma illustrata e “Parma, io ci sto!”. Un particolare e sentito ringraziamento per la disponibilità e la preziosa collaborazione va all’Arma dei Carabinieri, alla Diocesi di Parma e alla Prefettura di Parma.

