Anniversario conflitto in Yemen: Save the Children, a Roma le note del Maestro Giovanni Allevi e la voce dell’attrice Anna Foglietta per raccontare le conseguenze della guerra

A quattro anni dall’inizio della guerra in Yemen, quasi 6.500 bambini hanno già perso la vita o sono rimasti feriti dai bombardamenti e in questo momento più di 1 minore su 10 vive in zone in cui l’intensità del conflitto è elevata, con conseguenze devastanti sulla propria vita e sul proprio futuro.

Per dare loro voce e per tenere alta l’attenzione su quella che oggi rappresenta la più grande crisi umanitaria in corso nel mondo, Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – organizza l’evento pubblico “Stop alla guerra sui bambini”, che si terrà oggi, 24 marzo alle ore 19, presso la Galleria Alberto Sordi a Roma.

Un evento di musica e parole con le note del Maestro Giovanni Allevi, Ambasciatore di Save the Children, e la voce dell’attrice Anna Foglietta, Presidente dell’Associazione Every Child is My Child, per raccontare la quotidianità che vivono i bambini in Yemen, le sofferenze che sono costretti a subire sulla propria pelle ma anche il loro desiderio grande di un futuro fatto di pace e speranza.

Interverrà all’evento anche il Direttore di Save the Children in Yemen Tamer Kirolos, per testimoniare il lavoro dell’Organizzazione sul campo per assistere i bambini e le loro famiglie.

Condurrà la serata Valentina Petrini, giornalista di La7.

