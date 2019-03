Via Amorelli (Canale Mortillaro) Giaconia, Maraventano, Li Muli: subito le opere per la messa in sicurezza

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che, alcuni Consiglieri del “Movimento 5 Stelle”, hanno diffidato il Comune per la chiusura entro 30 giorni al traffico della via Amorelli con l’apposizione di barriere inamovibili per problemi di criticità strutturali. La tempistica vuole che subito dopo l’insediamento della nuova Giunta, ci siamo incontrati con il Vicesindaco Giambrone – dicono il Consigliere Comunale Giaconia, il President della Sesta Circoscrizione Maraventano e il suo vice Li Muli – per evidenziare il caso “Canale Mortillaro” decidendo di incontrare la neo Assessora Maria Prestigiacomo, la quale seduta stante, ha riunito unitamente a noi lo staff tecnico per procedere allo studio di soluzioni tecniche per la messa in sicurezza della struttura e la quantificazione dei costi; detta procedura inizierà lunedì 25 p.v..

Del caso ci si interessa sin dal 2007 – Giaconia, Maraventano Li Muli –, coinvolgendo i vari assessori che si sono succeduti nel tempo, non ultimo all’ex Assessore alla Rigenerazione Urbanistica ed Urbana il Dott. Emilio Arcuri, al quale è stata rivolta un’interrogazione con risposta scritta a firma del Consigliere Giaconia che riporta la data del 07/12/2017, avente per oggetto “Criticità Statica del Canale Mortillaro”.

Consapevoli della criticità evidenziata furono inviate all’Assessore e agli uffici competenti diversi solleciti, la cui ultima nota risale al 25 febbraio 2009.

Purtroppo di quanto sopra non abbiamo mai ricevuto alcun riscontro.

Nella seduta di Consiglio Comunale dello scorso 27.11.2018 – prosegue Giaconia-, dove l’ordine del giorno prevedeva l’approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, annunciavo che non avrei votato il Piano, poiché lo stesso non prevedeva, se non marginalmente, opere volte a tutelare l’incolumità dei cittadini, come i necessari e non più derogabili interventi di manutenzione straordinaria nei canali di maltempo, tra i quali il Canale Mortillaro proprio tra quelli più urgenti.

Alla eventuale chiusura di via Amorelli, -continuano Giaconia, Maraventano e Li Muli – dovrà coincidere l’apertura di un cantiere per le opere di messa sicurezza della copertura del canale, viceversa finirebbe con il mettere definitivamente in ginocchio l’intero quartiere, già in sofferenza per la situazione esistente, con gravi conseguenze sul traffico delle vie alternative a causa della peculiarità dell’assetto urbanistico e viario della zona, per l’alta densità abitativa, e la presenza di importanti Istituzioni quale l’Ospedale Cervello, l’Agenzia delle Entrate nonché dei quattro Plessi Scolastici.

Di quanto sopra – concludono i tre- ne è stato informato il Sindaco affinché dia le direttive opportune per la risoluzione definitiva del caso.

Massimo Giaconia

Michele Maraventano

Roberto Li Muli

