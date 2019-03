Nostromo sceglie Leo Burnett per il nuovo spot tv

La campagna dedicata a Tonno Nostromo Zero per gli amanti del benessere e della sana alimentazione on air in estate

Modena, 19 marzo 2019 – Nostromo affida a Leo Burnett la realizzazione del nuovo spot televisivo dedicato a Tonno Nostromo Zero, al termine di una gara che ha coinvolto quattro tra le più importanti agenzie pubblicitarie nazionali e internazionali tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.

La vittoria è stata assegnata alla società che si è distinta per una proposta creativa capace di valorizzare i plus di uno dei prodotti di punta dell’azienda – Tonno Nostromo Zero – rivolgendosi in maniera chiara e diretta al target di riferimento, come sottolinea Giulia Bizzarri, Marketing Manager Nostromo Spa: “Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con il team di Leo Burnett. Abbiamo scelto una creatività immediata, energica ed empatica che si rivolge non solo a chi già segue uno stile di vita attivo, ma a tutti coloro i quali ambiscono ad adottarlo, persone attente al benessere e a una sana alimentazione”.

“Siamo davvero contenti di poter annoverare tra i clienti di Leo Burnett un brand italiano di così grande prestigio. Fin dal brief ci è molto piaciuta la sfida che ci è stata lanciata, e l’esito positivo della gara premia l’approccio creativo che abbiamo dato al progetto” il commento di Romeo Repetto, Chief Executive Officer di Leo Burnett.

Lo spot, ideato dal team guidato da Selmi Barissever e Lorenzo Crespi, direttori creativi esecutivi dell’agenzia, valorizzerà i plus di un prodotto innovativo e al passo con le nuove esigenze di consumo, Tonno Nostromo Zero, il primo tonno sul mercato completamente privo di grassi, preparato selezionando solo gli esemplari più magri e utilizzando ridotte quantità di acqua, senza l’aggiunta di aromi e già sgocciolato. Una proposta Nostromo pensata per andare incontro alle esigenze di consumatori sempre più esigenti e interessati al proprio benessere, per i quali la salute passa anche dalla tavola.

La nuova campagna Tonno Nostromo Zero sarà on air a partire dall’estate 2019.

Com. Stam.

Giulia Bizzarri, Marketing Manager Nostromo Spa