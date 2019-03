Catania: dopo aver imparato il Bridge a Scuola, è il momento di incrociare le carte, 70 giovani studenti bridgisti siciliani di istituti superiori si sfidano Domenica 24 marzo

Catania – Il primo raduno fra ragazzi che hanno imparato il Bridge a Scuola si svolgerà Domenica 24 Marzo. Dai tre angoli della Sicilia confluiranno a Catania oltre 70 studenti-bridgisti proventi dalle seguenti scuole:

Liceo Scientifico Corbino (Siracusa), Istituto Comprensivo Vega Canicattini (Siracusa), Istituto Comprensivo Leonardo Davinci Mascalucia (Catania), Itis Ferraris di San Giovanni La punta (Catania), Istituto Comprensivo Parini (Catania), Istituto Comprensivo Pluchinotta Sant’Antagata Li Battiati (Catania) e dai Centri Sportivi Cas Etna Bridge, Cas Bridge Convivium, Cas Bridge, accompagnati dai loro insegnanti e da familiari incuriositi, pronti a cimentarsi a propria volta nell’apprendimento. D’altra parte, le carte hanno una lunga tradizione di attività prediletta per le serate in famiglia, per questioni che vanno oltre il desiderio di ingannare il tempo. Giochi virtuosi come il Bridge, che peraltro si pratica in coppia, consentono di rafforzare legami, di ragionare insieme e di scoprire nuove intese ed equilibri con un’attività intrigante e salutare (studi scientifici dimostrano addirittura che chi pratica il Bridge ha un sistema immunitario rinforzato).

A Catania i neofiti si sfideranno in due raggruppamenti: quello degli esperti, già competenti in ogni ambito di questo articolato gioco, e quello degli esordienti, per i quali la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), promotrice dei corsi, ha organizzato un apposito torneo con regole facilitate.

Questo raduno è il primo di una serie di incontri fra i ragazzi che hanno imparato lo sport della mente a scuola. L’obiettivo delle otto giornate è rinforzare il concetto che il Bridge aiuta anche a stringere nuove amicizie. D’altra parte, è uno dei pochi sport che possono essere praticati a qualsiasi età e soprattutto con la certezza che, col passare degli anni, si può solo migliorare. “Non importa dove mi trovi: posso sempre farmi degli amici giocando a Bridge” ha dichiarato Martina Navratilova, sempre impegnata in gare e allenamenti di tennis in giro per il mondo.

All’incontro, che si svolgerà presso la sede del circolo del Bridge di San Gregorio di Catania, saranno presenti gli esponenti FIGB, in primis il Presidente Francesco Ferlazzo Natoli, siciliano di Messina e anche per questo particolarmente orgoglioso dei risultati della regione in questa disciplina. Nel 2018, infatti, i giovani bridgisti della Trinacria hanno conquistato addirittura due titoli nazionali nella categoria under 26.

Durante il raduno saranno presenti i talent scout federali, che potrebbero reclutare fra i partecipanti a questa sfida regionale i nuovi titolari delle Nazionali giovanili di Bridge.

Com. Stam.