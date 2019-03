WebMarketingMedia e Geocom: Nasce Mister x

Si è concretizzata la collaborazione stretta fra WebMarketingMedia e Geocom (http://www.webmarketingmedia.it,http://www.geocomitalia.it/). Facciamo il punto, in merito al lavoro che le due realtà possono fare insieme. C’è una lista calda di contatti, dalla quale ottenere il massimo rendimento.

WebMarketingMedia, con il suo team di professionisti, studia strategie per le aziende per mezzo di internet. Ogni giorno, l’équipe lavora su un ventaglio di piccole e medie imprese italiane, le quali chiedono di essere sostenute, al fine di trovare nuovi contatti freschi e incrementare il loro business.

Con il controllo costante e quotidiano degli accessi, è posto sotto monitoraggio il flusso dei contatti: analizzandoli correttamente si generano lead, ovvero acquirenti potenziali di un dato prodotto o servizio.

Attraverso il software Kite the web, una volta focalizzato il sito di interesse, si definisce chi fa visita a esso, che cosa ha visto e perché. E’ possibile che il cliente, una volta individuati i lead caldi, non utilizzi la lista cogliendone le potenzialità fino in fondo. Si perde di conseguenza una chance importante. A completare l’offerta, perfezionando il flusso di lavoro è proprio Geocom, società specializzata in Geomarketing e dotata di un’unità di Contact management avanzato con più di 100 addetti e una presenza capillare in tutta Europa, con operatori multilingua. In tal modo ogni contatto potrà essere utilizzato e portato a frutto dall’impresa, che ha richiesto assistenza per il proprio sito internet: il cliente potenziale diventa effettivo e la strategia si completa.

Le due strutture (Wmm e Geocom) porteranno avanti un periodo di sperimentazione, che durerà l’intero anno, per poi procedere con il 2020 nella creazione di una nuova realtà produttiva. La complementarità delle due realtà punta a offrire un ventaglio di servizi dedicato alle piccole e medie imprese, in particolare la ricerca di nuovi clienti, come detto, attraverso gli strumenti internet. Si arriva fino alla generazione dell’appuntamento sui contatti generati online. Carmen Iacopetta, fondatore e socio di Wmm (che conta inoltre su Giorgio Maggioni e Giorgio Ferracini) ha dichiarato: “E’ un importante passo per noi, un grande balzo per le piccole e medie imprese italiane (qualcosa di simile diceva Neil Armstrong, nel compiere il primo passo sulla superficie lunare, il 21 luglio 1969). Noi di Wmm abbiamo iniziato ad avere risultati concreti e misurabili nella creazione di nuovi contatti, da poter consegnare all’area commerciale dei nostri clienti. Parliamo di un innegabile vantaggio competitivo. Ogni giorno ci scontriamo con la dura realtà: la lista dei lead non viene mai sfruttata come dovrebbe essere. Così si perdono occasioni d’oro. Da qui nasce l’idea di collaborare con Geocom, azienda leader in Italia nell’utilizzo combinato del Geomarketing e del Contact manatement. Nella catena creata, grazie all’identificazione dei contatti con il software Kite the web, la collaborazione con Geocom fornisce l’anello mancante: si fa un passo in avanti verso gli utenti del sito, permettendo al cliente che ha il sito internet di aumentare il fatturato. Insieme abbiamo studiato una strategia vincente, chiamata Mister X. Una start up e un processo lavorativo che auspichiamo sia la giusta soluzione per ogni azienda. Si tratta di un’alleanza vincente, che porterà sicuramente profitti e fatturato alle piccole e medie imprese. Wmm e Geocom sono pronte e cariche, per proporre una strategia di marketing completa, ma soprattutto vincente”. Un’interazione utile, per coloro che la intessono come per le imprese che potranno usufruirne. Daniele Prioli, Ceo di Geocom, ha dichiarato: “Il presente delle imprese italiane è oggi più che mai digitale. Riteniamo strategico unire le nostre forze e mettere il Geomarketing e il Contact management al servizio di Kite e della professionalità e passione che contraddistingue il tema Wmm. Siamo certi di poter offrire una soluzione innovativa e vincente alla crescente richiesta di incremento di fatturato delle piccole e medie imprese”.

nella foto, da sinistra (Giorgio Maggioni, Giorgio Ferracini, Carmen Iacopetta, Carlo Renzi, Daniele Prioli)

